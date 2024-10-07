Dolar güne nasıl başladı? 07-10-2024

Haftanın ilk işlem gününde dolar kurunda yatay bir seyrin olduğu görülüyor. Geçtiğimiz haftayı yükselişle tamamlayan dolar kuru yeni günde sakin bir seyir sergiliyor.

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 34,18 – 34,24 aralığında geçiren dolar kuru, günü 34,18 seviyesinde kapattı. Yeni günde ise sabah seansında 08.25’te 34,25 seviyesinde yatay bir seyir üzerinde bulunuyor.

EURO/TL’DE SON DURUM

Euro/TL yeni günde sakin bir seyirde bulunuyor. Geçtiğimiz haftayı karışık bir seyirde geçiren Euro/TL yeni günde daha dizgin bir seyir sergiliyor.

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 37,53 - 37,83 aralığında geçiren Euro/TL günü 37,56 seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 37,59 seviyesinde sakin bir seyirde bulunuyor.

KÜRESEL GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Ekonomik verilerin yoğun olduğu bir hafta geride kalırken, piyasalarda dalgalı bir seyir hakim oldu.

Geçtiğimiz hafta ABD tarafında piyasaların merakla beklediği tarım dışı istihdam verisi ve işsizlik oranı takip edildi. Tarım dışı istihdam verisi 254 bin olarak açıklanırken, işsizlik oranı ise yüzde 4,1 olarak açıklandı.

Yeni haftada ise yoğun veri akışları bekleniyor. ABD tarafında enflasyon rakamları ve Fed toplantı tutanakları piyasaların radarında yer alıyor. Yurt içi tarafta ise perakende satışlar ve sanayi üretimi verisi takip edilecek. ABD enflasyon oranı Fed’in faiz kararını etkileyen faktörlerin başında geliyor. Bu veri piyasalarda hareketlilik meydana getirebilir.

BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.