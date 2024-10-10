Dolar güne nasıl başladı? 10-10-2024

Dolar/TL kuru yeni günde yukarı yönlü hareketlilik sergiliyor. Dün bir satıcılı seyir sergileyen kur, bugün yeniden yönünü yukarı çevirdi.

Dünü 34,18 – 34,27 aralığında geçiren dolar kuru günü 34,20 seviyesinde geride bıraktı. Yeni günde se sabah seansında saat 08.37’de 34,23 seviyesinde yukarı yönlü hareketleniyor.

EURO/TL’DE SON DURUM

Euro/TL yeni günde yukarı yönlü hareketlilik sergiliyor. Dünü yatay bir seyirde geçiren Euro/TL dün akşam seansında tepki alımı başlatarak ibreyi yeniden yukarı çevirdi.

Dünü 37,42 – 37,63 aralığında geçiren Euro/TL günü 37,45 seviyesinde kapattı. Yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 37,58 seviyesinde yukarı yönlü hareketleniyor.

KÜRESEL GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Son iki haftadır piyasalarda yaşanan yoğun veri akışları piyasalarda yüksek volatiliteyi meydana getiriyor.

Dün yurtiçinde yatırımcılar Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Şimşek’in Katar görüşmelerini yakından takip etti. Şimşek başkent Doha'da, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

Şimşek görüşmelerin ardından yaptığı konuşmasında Türkiye'nin ekonomik hedeflerini ve doğrudan yatırımları artırma stratejilerini belirten Bakan Şimşek, Türkiye'nin ekonomik reform sürecinde elde ettiği ilerlemeleri ve gelecek dönemdeki önceliklerini paylaştı.

Bugün piyasalarında radarında ABD enflasyon rakamları yer alıyor. ABD enflasyon verisinin yıllık bazda yüzde 2,3 olarak açıklanması beklenirken, aylık bazda yüzde 0,1 olarak açıklanması öngörülüyor. ABD tarafında gelecek olan bu veri direkt olarak piyasalarda yüksek hareketlilik meydana getirebilir.