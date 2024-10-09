Dolar güne nasıl başladı? 09-10-2024

Dolar/TL kuru hafta başından bu yana karışık bir seyir sergiliyor. Haftaya yatay bir seyirle başlayan dolar kuru hafta içinde karışık bir seyir sergiledi.

Dünü 34,12 34,28 aralığında geçiren dolar kuru, günü 34,21 seviyesinde kapattı. Yeni günde ise sabah seansında saat 08.41’de 34,25 lirada yatay bir seyirde hareketleniyor.

Son günlerde dolar kurunun 34,05 – 34,28 aralığında bir hareketlilik sergilediği görülüyor. Bu noktaların geçilmesi dolar kurunda belirgin bir yönü meydana getirebilir.

EURO/TL’DE SON DURUM

Euro/TL yeni günde yatay bir bant üzerinde hareketleniyor. Son günler karışık bir seyir sergileyen Euro/TL bugün daha dizgin bir seyir sergiliyor.

30 Eylül’den itibaren 38,33 seviyesinden aşağı yönlü bir eğilim sergileyen Euro/TL 37,47 seviyesine kadar gerileme gösterdi. Makro ekonomik gelişmeler ve jeopolitik risklerin etkisiyle karışık seyrin devam ettiği görülüyor.

Dünü 37,47 37,77 aralığında geçiren Euro/TL günü 37,61 seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 37,63 seviyesinde sakin bir seyirde bulunuyor.

KÜRESEL GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Geçtiğimiz haftanın yoğun veri akışı bu hafta da devam ediyor. Bu hafta piyasaların radarında ABD enflasyon rakamları yer alıyor. ABD tarafında gelecek olan bu veri pata piyasaları üzerinde yüksek volatilite oluşturabilir.

Yarın ise yurt içi tarafta sanayi üretimi ve işsizlik oranı rakamları takip edilecek. Bu veriler yurt içi tarafta hareketlilik oluşturabilir.

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