Dolar güne yeni rekorla başladı

Dolar haftanın üçüncü iş gününe tüm zamanların rekoruyla başladı. TÜİK'in dün enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından hareketlenen dolar 27,50 TL seviyesindeydi. Ancak Dolar yeni güne önce 27,53 lirayla başladı, ardındansa 27,55 TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

Euro 28,88 TL'den, Sterlin 33,29 TL'den işlem görüyor

ALTIN FİYATLARI

Ons altın 1.822 Dolar'dan, Gram altın 1.614 TL'den, Çeyrek altın 2 bin 733 TL'den, Cumhuriyet altını 11 bin 251 TL'den, Gram Gümüş ise 18,70 TL'den fiyatlanıyor.