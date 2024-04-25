Dolar kavgası! Ebru Baki ile Devrim Akyıl canlı yayında birbirine girdi

Sözcü TV’de Para Politika programının son bölümünde sunucu Ebru Baki ile ekonomist Devrim Akyıl arasında dolar tartışması yaşandı.

Motorin fiyatlarına yapılacak indirimle ilgili başlayan mesele konu dolara gelince iki arasında anlaşmazlık çıktı.

Ebru Baki, petrol fiyatlarının 88 dolar seviyelerinde olmasına rağmen motorine indirim yapılacağını söylerken, ‘Senin dolar da 32,55’te. 32,60’tan geri geldi deyince’ Devrim Akyıl tepki gösterdi.

“Sen şimdi 5-10 kuruşluk geri gelmelerden seviniyorsun ama bir şey ifade etmiyor bunlar” diyen Akyıl’a, Baki de cevap olarak, “Sevinirim tabi. En azından kur baskısı azalır” cevabını verdi.

“Keşke kurdan kaynaklı bir enflasyon görsek de, keşke ‘kur yüzünden çıktı’ desek. Enflasyon davranışlar bozulduğu için çıkıyor” diyen Akyıl, “Enflasyon, doğru kuru ayarlamadan faiz artırmaya başlandığı için çıktı” şeklinde konuştu.

“Kuru patlattın sonuçta” diyen Baki’ye Akyıl, “Kuru patlatmadın Ebru. Tekrar tekrar bunu sana her yayında anlatıyorum ama tekrar anlatayım” diye cevap verdi.

“ÖĞRENCİ DEĞİLİM”

“Ben öğrenci değilim ama ‘kur baskısı yok’ diyemezsin” karşılığını alan Devrim Akyıl, “Sen anlamadığın sürece izleyicinin anlaması daha zor oluyor. Sen her yayında et fiyatı, süt fiyatı artıyor diye anlatmıyor musun? Kurun artışı 2018’den itibaren bunlarla kıyasladığında yarısı kadar kalıyor. Demek ki kur artışı ile birebir korelasyon yok. Kesinlikle yok” ifadelerini kullandı.

“AKP’NİN ALGI MANİPÜLASYONUNDAN ETKİLENMİŞSİN”

Akyıl, “Sen, AK Parti’nin bugüne kadarki algı manipülasyonunun etkisi altında kalmışsın. Çünkü 5 yıldır yandaş medya bunu işliyor. Sana da bu etkinin altından çık diyorum. Burada bir algı manipülasyonu var. ‘Kuru tutuyoruz, kriz yok. Kuru patlatırsak enflasyon patlar.’ Kur görece olarak artan ürün fiyatlarının çok altında artıyor. Bu da sana algı manipülasyonu için faydalı oluyor" dedi.