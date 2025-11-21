Aralarında Michael Barr ve Austan Goolsbee’nin de bulunduğu pek çok Fed yetkilisi, enflasyondaki gidişata ilişkin kaygılarını dile getirirken Aralık ayında faiz indirimi konusunda temkinli bir tutum sergilediklerini belirtti. Yetkililerden gelen temkinli mesajlar, yatırımcıların Fed’in faiz indirme kapasitesine yönelik soru işaretlerini artırdı ve özellikle kripto paralar ile yapay zeka temalı varlıklarda sert kayıplar yaşandı. ABD’nin Eylül ayı istihdam raporunun da karışık bir görünüm sunması piyasaları desteklemedi.

Riskten kaçış S&P 500 endeksinin kazançlarını silerek yüzde 1,6 düşmesine neden oldu. Nvidia hissesi, güçlü bilanço ve tahminlere rağmen yüksek değerlemeler ve yatırımlarla ilgili soruların devam etmesi nedeniyle gün içinde bir ara yüzde 5’i aşan kazaçlarını silerek yüzde 3 düştü.

Yeni iş gününde ABD vadeli endeksleri hafif pozitif seyrederken Avrupa piyasaları satıcılı bir görünüm sergiliyor. Yapay zekâ sektörüne ilişkin yeni endişeler, yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına yol açarak Wall Street’teki satış baskısının Asya’ya da taşınmasına neden oldu.

DOLAR YENİ ZİRVEYİ GÖRDÜ

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 42,4440 seviyesinden işlem gördü.

Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üstünde 42,37'den tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 42,4488 seviyesi ile yeni tarihi zirvesini gördü.

Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,2 artışla 49,0290, sterlin/TL ise yüzde 0,2 yükselişle 55,6260 seviyesinden alıcı buldu.

Dolar endeksi, yüzde 0,1 azalışla 100,1 seviyesinden karşılık buldu. ABD Merkez Bankasının faiz indirim beklentilerinin gücünü kaybetmesiyle dolar endeksi 100 seviyesinin üzerinde seyretmeye devam ediyor.

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞE GEÇTİ

Piyasalarda altın fiyatları ise sakin bir seyir izliyor. Fed'in faiz indirimi konusunda beklentileri düşürmesi, altına düşüş yaşatmıştı. Haftanın son işlem gününde ise altın dünkü fiyatları test etti.

Altının ons fiyatı yüzde 1,5 düşüşle 4 bin 30 dolara gelirken gram altın ise yüzde 0,82 azalarak 5 bin 508 lira seviyesine geldi. Cumhuriyet Altını ise 38 bin 864 liradan alıcı buluyor.

BORSA GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,70 değer kazanarak 10.979,73 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 43,04 puan ve yüzde 0,39 azalışla 10.936,69 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,73, holding endeksi yüzde 0,52 azaldı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,82 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.