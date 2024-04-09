Dolar mı yoksa tahvil mi almalı? Ekonomistler canlı yayında açıkladı

Ekonomi yazarı Remzi Özdemir sordu Doç. Dr. Soner Gökten yanıtladı. Dolar mı yoksa tahvil almak gerekiyor. Özdemir'in ilk sorusu dolarla ilgiliydi ve şu yanıt geldi:

"Eee şöyle şeyler duyuyorum bunun altını çizeceğim izin verirsen... Eee doları siz tutun eninde sonunda artacak. Orta vadeli planda zaten dolar artıyor öbür yıl da artıyor ya şu saçma sapan söylemleri bırakalım Finans işi kısavade orta vade ve uzun vade diye ayrılır. Sen doları elinde tut bir gün artıncao tren kaçmış olursa fırsat maliyetin kaçmış olursa reel olarak kaybetmiş olursun. Ben söyledim, olar arttı mı diyeceksin bu kandır kandırmacaları tamamen bırakalım şimdi... İlk kez bak reel tüketici kredisi faizi ilk kez reel pozitifte. Bu bir bu bir ikincisi inanılmaz bir sıkılaşma geliyor. İnanılmaz bir sıkılaşma bu..."

EKONOMİST SONER GÖKTEKİN'DEN BAYRAMI İYİ GEÇİRİN UYARISI

Büyük bir sıkılaşmanın bayramdan sonra geleceğini belirten Gökten şöyle devam etti:

"Bayramı herkes iyi geçirsin çünkü acayip bir sıkılaşma geliyor. Merkez Bankası'nın nisanda faiz kararı var bunu Ayrıcakonuşacağız Yani şu anda sıkılaşma politikasında hiçbir esneme yok. Ekonomide istikrar doların düşmesi dedeğildir doların artması da değildir oynaklığı minimize olması öngörülebilirliği sağlanması demektir bunun da altını çizelim. Yani dolar düşünce de ekonomi iyi olmaz Çıkınca da iyi olmaz doların oynaklığı az olup öngörülebilir oldukça Ekonomi iyi demektir Merkez Bankası bunu yapıyor."

8 MİLYAR DOLAR ALIM YAPILDI İDDİASI

Döviz rezervlerine değinen Doç.Dr Soner Gökten "Bayramdan sonra net verilerle karşılaşacağız son hafta 8 milyar dolar alım var ya rezerve ya biz bunu dedik oyunu söyledik. Oyun basit dolara ihtiyacım var yabancıyı çekeceksin TL likiditenin pozitife getirdikten sonra swap kanallarını açıp kur korumalımevduatı bırakacaksın" dedi.

TAHVİL ALMALI MI?

İşte bu soruya Soner Göktekin şöyle yanıt verdi:

"Merkez Bankası finansal enstrümanların getirilerini açıkladı en düşük son aylık getiri tahvilde niye onu anlatalım. Tahvil fiyatıyla faiz ters orantılıdır faiz arttıkça tahvil fiyatı azalır. Hisse senedi gibi düşünün dolar gibi düşünün. Demek ki faizler en yukarıdayken tahvil fiyatı nerede olacak. En aşağıda olacak . Merkez Bankası'ndan artık faiz arttırma sinyali aldığım anda tahvil almam gerekiyor çünkü sonra faiç indikçe tahvil inanılmaz şekilde artacak. Merkez Bankası'nın faiz indirim kararını alıp, indirmeye başlandığı an düşük olan tahvil fiyatları yükselecek. Faiz indikçe tahvil inanılmaz şekilde artacak işte Biz insanlara Diyoruz ki artık biz tahvil fiyatlarında sona gelmek üzereyiz. Akıllı ol buradaki ucuz tahvili gördiyoruz Peki nasıl alacaklar ne zaman alacaklar kritik soru bu.Merkez bankasının birkaç faiz arttırımı daha olacak mı bunu çok iyi takip edecekler."