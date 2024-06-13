Dolar sahiplerine soğuk duş. Bakanlık kararı ile kaldırıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şirketlerin Kur Korumalı Mevduata yönelik adımlarına kısıtlama getirildiğini belirtti.

Son dönemde yaşanan döviz alımlarının sonrasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 4 yıl 4 ayın ardından net döviz pozisyonunda artıya geçti.



Bu durum Merkez Bankası'nın rezerv biriktirmeye devam edeceği yorumlarına sebep olurken, biriktirilen dolarlarla ilgili hangi adımların atılacağı belli olmaya başladı.

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Geçtiğimiz yaz ayında KKM'yi tasfiye sürecini başlatan Merkez Bankası, en keskin kararlarından birini geçtiğimiz günlerde açıkladı Haziran ayı itibarıyla dövizden dönüşümlü ve TL dönüşümlü KKM miktarları yatırımcılarla paylaşılırken KKM havuzunun tamamına yakın bölümünü oluşturan dövizden dönüşümlü hesaplar için vergi avantajına son verildi.

ŞİMŞEK'TEN KKM AÇIKLAMASI

Bakan Şimşek, KKM çıkışa ilişkin açıklamasında KKM’den çıkışın önemli bir öncelikleri olduğunu ancak bunu piyasayı bozmadan, piyasada sorun yaratmadan yapacaklarını belirtti.

Mehmet Yılmaz açıklamasının devamında ise "Artık Türk lirası cinsinden KKM’ye son verdik. Döviz cinsinden de şimdiden haber vereyim. Temmuz ayında biz şirketlerin vergi avantajını yenilemeyeceğiz. Artı şu anda mevduat faiz gelirlerine sınırlı bir vergi koyduk." diye konuştu.

Şimşek bu nedenle Türk lirası mevduatın daha cazip hale geleceğini düşündüklerini söyledi.