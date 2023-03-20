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Elinde dolar fazlası olan firmalar için Merkez Bankası'ndan yeni karar

TCMB'den yüksek kur talebi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bankalardan net döviz fazlası olan firmalara daha yüksek kur uygulamasını talep ettiği belirtildi.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 15:17
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Dolar ve euro tutulamadı. Son çare elinde dolar fazlası olan firmalar için TCMB'den yeni karar

Elinde dolar fazlası olan firmalar için Merkez Bankası'ndan yeni karar
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TCMB'den bankalara yeni bir talebin geldiği iddia ediliyor. Faizler indirilip, dolar ve euro tutulamayınca firmalara farklı kur uygulamasıyla ilgili... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bankalardan firmaların Döviz fazlalarına göre kur uygulamalarını talep ettiği ifade edildi.

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre daha önce bireysellere döviz satışında bankalardan kuru 19,15’ten 19,20’lere çıkarmasını isteyen TCMB, döviz fazlasına sahip firmalara da aynı kurun uygulanmasını talep etti.

Dolar/TL kuru kademeli olarak artırılmıştı

TCMB, dövize talebi durdurmak için bireysel yatırımcılara uygulanacak minimum Dolar/TL kurunu kademeli olarak artırmıştı.

TCMB net döviz açığı olan firmaların 19,01 seviyesindeki spot kurdan döviz alımı yapabileceğini belirtti.

Kaynaklara göre tek seferde 2,5 milyon dolardan fazla döviz alımı yapacak firmalardan TCMB’ye bildirim yapmaları da istenecek.

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