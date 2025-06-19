Dolar ve euroda son durum ne? Piyasalarda gün ortası! (16 Haziran 2025)

Dün 9.196,13 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 42,68 puan yükselerek 9.238,81 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 88,35 puan ve yüzde 0,96 artarak 9.284,48 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.232,80, en yüksek 9.294,69 puanı gördü. Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 1,1, mali endeks yüzde 0,7, teknoloji endeksi yüzde 1,2 ve hizmetler endeksi yüzde 0,4 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 80’i değer kazanırken 19’u geriledi. En çok işlem gören hisseler Tüpraş, Ereğli Demir Çelik, Altınay Savunma, Türk Hava Yolları ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.

ALTININ ONS FİYATI 3 BİN 370 DOLAR

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinde basit getiri yüzde 39,36, bileşik getiri ise yüzde 43,23 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1480, sterlin/dolar paritesi 1,3420 ve dolar/yen paritesi 145,4 seviyesinde seyrediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 39,5560 liradan, avro 45,5410 liradan işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu sabit seyirle 3 bin 370 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,6 yükselişle 75,6 dolardan alıcı buluyor.