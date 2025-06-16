Dolar ve euroda son durum ne? Piyasalarda son durum! (16 Haziran 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,05 değer kaybederek 9.307,48 puana geriledi.

Cuma günü 9.311,88 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 3,14 puan azalışla 9.308,75 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,40 puan ve yüzde 0,05 değer kaybederek 9.307,48 puana indi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.218,78, en yüksek 9.347,37 puanı gördü. Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,5, mali endeks yüzde 0,3, hizmetler endeksi yüzde 0,2 ve teknoloji endeksi yüzde 0,3 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 47'si yükselirken 48'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Tüpraş ile Akbank oldu.

Altının kilogram fiyatı gün sonunda düştü

ALTININ ONS FİYATI 3 BİN 412 DOLAR

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1590, sterlin/dolar paritesi 1,3590 ve dolar/yen paritesi 144,1 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 39,4020 liradan, avro 45,6940 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,6 azalışla 3 bin 412 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 1,1 düşüşle 72,8 dolardan işlem görüyor.