Dolar ve Euro'nun patronları kararını verdi. Bir dönem kapanıyor

Global ekonomi Covid sonrası enflasyonun pençesinden kurtulurken politika yapıcılar da dün yüksek faiz döneminin sonuna ifade eden açıklamalarda bulundu..

Dünyanın üç büyük merkez bankasının yetkilileri, önümüzdeki aylarda faiz oranlarını düşürme patikasında kararlı bir biçimde ilerlediklerinin mesajını verdi.

Böylelikle başlıca merkez bankaları, 2022'de 'yüksek enflasyonla mücadele' adı altında başlayan sıkılaştırma dönemine son vereceklerinin işaretini sunmuş oldu.

ABD'de yüksek enflasyon karşısında 2022'de varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'den Temmuz 2023'e kadar 11 faiz artırımı yapmış olup ve faiz oranını toplam 525 baz puan yükseltmişti.

Fed Temmuz 2023’ten bu yana faizleri 23 senenin zirvesi olan yüzde 5,25-5,50 seviyesinde tuttu. Eylül ayında ise bankanın ilk faiz indirimlerine başlanacağı tahmin ediliyor.

POWELL'DAN İNDİRİM SİNYALİ

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole'da tüm dünyadaki Merkez Bankası yetkililerinin ve ekonomistlerin katıldığı yıllık bir toplantıda yaptığı açıklamada "Politikanın ayarlanması için zaman geldi" sözlerine yer vererek eylül ayında olası faiz indirimini dikkat çekti.

AVRUPA'DAN YEŞİL IŞIK

Powell'ın faiz indirimi tavrına Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi'nin birkaç üyesi de destek verdi.

Finlandiya'dan Olli Rehn, Letonya'dan Martins Kazaks, Hırvatistan'dan Boris Vujcic ve Portekiz'den Mario Centeno, haziran ayında ECB'nin yaptığı faiz indirimi sonrasında gelecek ay yeni bir indirimi destekleyeceklerini söyledi.

ECB haziranda gösterge faizlerinde 25 baz puanlık indirimine gitmiş, temmuzda ise mevduat faizini yüzde 3,75 seviyesinde sabit bırakma kararı almıştı.

İNGİLTERE'DEN İNDİRİMLERE DEVAM MESAJI

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey de kalıcı enflasyon risklerinin yavaşladığını belirterek daha fazla faiz indirimine açık olduğunun mesajını verdi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) da bu ayın başlarında politika faizini çeyrek puan düşürerek yüzde 5'e çekti. Bu hamle, pandeminin başlangıcından beri yapılan ilk indirim hareketi oldu.

Diğer yandan Kanada, Yeni Zelanda ve Çin merkez bankaları da gevşemeye giden bankalardan oldu. Bunun en büyük istisnası ise yetkililerin 17 senenin ardından ilk sıkılaştırma döngüsünü başlattığı Japonya.