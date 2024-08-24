Dolar ve Euro'nun patronları kararını verdi. Bir dönem kapanıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dolar ve Euro'nun patronları kararını verdi. Bir dönem kapanıyor

Piyasaların gözü kulağı bu hafta yapılan Jacksone Hole toplantısındaydı. Tüm Merkez Bankası yetkilileri bu toplantıda para piyasalarına dair sinyaller verdi. Böylelikle 2022'den beri süren yüksek faiz döneminde 'sonun başlangıcı' için ilk adım atıldı.

Global ekonomi Covid sonrası enflasyonun pençesinden kurtulurken politika yapıcılar da dün yüksek faiz döneminin sonuna ifade eden açıklamalarda bulundu..

Dünyanın üç büyük merkez bankasının yetkilileri, önümüzdeki aylarda faiz oranlarını düşürme patikasında kararlı bir biçimde ilerlediklerinin mesajını verdi.

Böylelikle başlıca merkez bankaları, 2022'de 'yüksek enflasyonla mücadele' adı altında başlayan sıkılaştırma dönemine son vereceklerinin işaretini sunmuş oldu.

ABD'de yüksek enflasyon karşısında 2022'de varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'den Temmuz 2023'e kadar 11 faiz artırımı yapmış olup ve faiz oranını toplam 525 baz puan yükseltmişti.

Fed Temmuz 2023’ten bu yana faizleri 23 senenin zirvesi olan yüzde 5,25-5,50 seviyesinde tuttu. Eylül ayında ise bankanın ilk faiz indirimlerine başlanacağı tahmin ediliyor.

POWELL'DAN İNDİRİM SİNYALİ
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole'da tüm dünyadaki Merkez Bankası yetkililerinin ve ekonomistlerin katıldığı yıllık bir toplantıda yaptığı açıklamada "Politikanın ayarlanması için zaman geldi" sözlerine yer vererek eylül ayında olası faiz indirimini dikkat çekti.

AVRUPA'DAN YEŞİL IŞIK
Powell'ın faiz indirimi tavrına Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi'nin birkaç üyesi de destek verdi.
Finlandiya'dan Olli Rehn, Letonya'dan Martins Kazaks, Hırvatistan'dan Boris Vujcic ve Portekiz'den Mario Centeno, haziran ayında ECB'nin yaptığı faiz indirimi sonrasında gelecek ay yeni bir indirimi destekleyeceklerini söyledi.
ECB haziranda gösterge faizlerinde 25 baz puanlık indirimine gitmiş, temmuzda ise mevduat faizini yüzde 3,75 seviyesinde sabit bırakma kararı almıştı.

İNGİLTERE'DEN İNDİRİMLERE DEVAM MESAJI
İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey de kalıcı enflasyon risklerinin yavaşladığını belirterek daha fazla faiz indirimine açık olduğunun mesajını verdi.
İngiltere Merkez Bankası (BoE) da bu ayın başlarında politika faizini çeyrek puan düşürerek yüzde 5'e çekti. Bu hamle, pandeminin başlangıcından beri yapılan ilk indirim hareketi oldu.
Diğer yandan Kanada, Yeni Zelanda ve Çin merkez bankaları da gevşemeye giden bankalardan oldu. Bunun en büyük istisnası ise yetkililerin 17 senenin ardından ilk sıkılaştırma döngüsünü başlattığı Japonya.

Öne Çıkanlar
Babanız Kerem anneniz Eylem ise birini öldürebilirsiniz adınız Dilruba ise eleştiremezsiniz bile!
Babanız Kerem anneniz Eylem ise birini öldürebilirsiniz adınız Dilruba ise eleştiremezsiniz bile!
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
İstanbulkart öğrenci indiriminde flaş gelişme. 30 yaş sınırı getirilmişti
İstanbulkart öğrenci indiriminde flaş gelişme. 30 yaş sınırı getirilmişti
Halka pis su mu verildi? Korkunç şüphe
Halka pis su mu verildi? Korkunç şüphe
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Son Haberler
Müze görevlisinden poz veren gençlere güldüren anons: 'Peyniiiir' Yaşam
Müze görevlisinden poz veren gençlere güldüren anons: 'Peyniiiir'
Fenerbahçe Rizespor maçına saatler kala yıkıldı Spor
Fenerbahçe Rizespor maçına saatler kala yıkıldı
İki ülkenin diplomatları birbirine girdi. Arkasından tutup yere fırlattı Dünya
İki ülkenin diplomatları birbirine girdi. Arkasından tutup yere fırlattı
Juventus'tan 38 milyon euro'luk transfer Spor
Juventus'tan 38 milyon euro'luk transfer
Mustafa Sarıgül'den tepki: "Türkiye'de gençlerimizi kazıklıyorlar" Yaşam
Mustafa Sarıgül'den tepki: "Türkiye'de gençlerimizi kazıklıyorlar"
Yeni dizi için Türkiye'ye döndü Magazin
Yeni dizi için Türkiye'ye döndü
Hırsızlığı iş yeri sahibinin dikkati önledi Yaşam
Hırsızlığı iş yeri sahibinin dikkati önledi