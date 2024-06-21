Dolar yeni rekora yelken açtı

Geçtiğimiz haftayı rekorla kapatan kur, bu haftanın başında yatay seyir sergiledikten sonra yeni günde yeniden yukarı yönlü hareketlilik sergiliyor.

Yeni güne sert yükselişle başlayan kur, rekora doğru koşuyor. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 32,87 seviyesine ulaşarak rekor tazeleyen dolar, dünü 32,75 seviyesinde tamamladı.

Kur, bugün sabah 08.15’te 32,86 ile yeni rekora yelken açtı. Geçtiğimiz haftalarda koruduğu 32,20- 32,40 bandı aralığını aşan kur, yükselişiyle beraber tozu dumana katarak ilerliyor.

EURO/TL'DE SON DURUM

Euro/TL tarafında da yukarı yönlü hareketlenmelerin hız kazandığı görülüyor. Dün 34,97 seviyesinden tepki alımı başlatan Euro/TL gün içinde 35,36 seviyesine kadar sert yükseliş yaşadı. Dün gün içinde 39 kuruşluk yükseliş yaşadıktan sonra bugün de bu seyrini sürdürüyor.

Dünü 35,25 seviyesinde tamamlayan Euro/TL yeni günde sabah aynı saat diliminde 32,25 seviyesinde yukarı yönlü bir hareketlilik sergiliyor.

MAKRO EKONOMİK GELİŞMELER

Küresel piyasalarda açıklanan ekonomik veriler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Dün ABD tarafında işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisi 238 bin olurken, Fed imalat endeksi ise 1,3 olarak açıklandı. Bugün ise ABDE tarafında PMİ verileri takip edilecek.

Euro Bölgesi’nde PMİ verileri yakından izlenecekken, yurtiçinde ise gündem sakin.