Dolar yeniden harekete geçti

Dün yükseliş trendi başlatan dolar kuru, yeni günde de yükselişine devam ediyor.

33,00 liraya yeniden merdiven dayayan kur, ABD’de gelişmelerin etkisiyle yukarı yönlü hareketleniyor.

Dünü 32,77 – 32,97 aralığında geçiren kur, günü 32,78 seviyesinde geride bıraktı.

Haftanın son işlem gününde ise 08.12’de 32,96 seviyesinde yükselişini sürdürüyor.

EURO/TL’DE SON DURUM

Euro/TL yeni günde rekora koşmaya devam ediyor. hafta başından bu yana rekor üstüne rekor kıran Euro/TL, yükseliş trendini bugüne taşıyor.

Geçtiğimiz gün 35,93 seviyesine ulaşarak rekor tazeleyen Euro/TL gözünü yeniden zirveye dikti.

Dünü 35,63 – 35,93 aralığında geçiren Euro/TL günü 35,73 seviyesinde geride bıraktı.

Haftanın son işlem gününde ise aynı saat diliminde 35,74 seviyesinde geride bıraktı.

KÜRESEL PİYASALARDA SON GELİŞMELER

Küresel çapta yaşanan gelişmeler, para piyasalarında yüksek hareketlilik meydana getiriyor.

Yoğun geçen ABD gündemi döviz kurlarındaki hareketliliği hızlandırdı.

Dün ABD tarafında enflasyon rakamları takip edildi. Enflasyon beklentilerin altında yıllık bazda yüzde 3,00 olarak açıklandı. Aylık bazda ise eksi 0,1 olarak açıklandı.

Düşen enflasyonun etkisiyle, FED’in faiz indirimine gidebileceği ihtimali piyasaları harekete geçirdi.

Bugün ise ABD tarafında üretici fiyat endeksi verisi takip edilecek. Bu veri piyasalarda hareketlilik meydana getirebilir.