Dolar yükselişine devam ediyor! İşte dolarda günün ilk rakamı (12 Eylül 2025)

Dolar/TL, bugün saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 41,3690 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 48,5660'tan, sterlin/TL ise yüzde 0,2 düşüşle 56,1070'ten satılıyor.

Dolar endeksi de yüzde 0,1 artışla 97,7 seviyesinde bulunuyor.

Doların sonu ne olur?

ABD'de açıklanan ekonomik verilerin ABD Merkez Bankasına (Fed) gevşeme konusunda alan açmasıyla yükselen daha fazla faiz indirimi beklentileri, varlık fiyatlarının seyri üzerinde etkili oluyor.

Ülkede dün açıklanan enflasyon verileri tüketici fiyatlarındaki artışın hızlanmaya başladığına işaret etse de bu eğilimin sınırlı kalmasının yanı sıra iş gücüne ilişkin risklerin devam etmesi, Fed'in beklenenin üzerinde faiz indirimleri yapabileceği tahminlerini güçlendirdi.

Yurt içinde ise gözler bugün ödemeler dengesi verilerine çevrildi. AA Finans'ın "Temmuz 2025 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının temmuzda 1 milyar 560 milyon dolar fazla verdiğini öngördü. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari fazla beklentileri, 930 milyon dolar ile 2 milyar 55 milyon dolar arasında yer aldı. Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 20 milyar 167 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.