Dolarda ezber bozuldu. Ünlü ekonomist yeni rakamı fısıldadı

Birçok yatırımcı dolardan büyük getiri beklerken ekonomist Haluk Bürümcekçi yıl sonunda doların 40 TL’nin altında kalacağı yönünde bir tahminde bulundu.

Mevduat faizlerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Bürümcekçi, mevduat faizlerinde zirvenin geçildiğini belirterek "Bundan sonra geriye gelir. Bence o seviyeleri tekrar göremeyeceğiz” diye konuştu.

Finans sektöründeki deneyimlerini paylaşan ekonomist Haluk Bürümcekçi, son dönemdeki Türkiye ekonomideki dinamikleri değerlendirdi. Bürümcekçi, mevduat faizleri ve dolar/TL’ye ilişkin dikkat çeken öngörülerde bulundu.

Haluk Bürükcekçi’nin açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:

DOLAR/TL'DE YIL SONU RAKAMLARI NE OLUR?

Haluk Bürükcekçi şu anki gidişi bakıldığında yıl sonunda 40'ın çok altında bir gidiş olduğunu söyledi. "Bundan sonra biraz hızlanmasını bekliyorum ama gidiş 40'ın altında gözüküyor" diye konuşan Haluk Bürükcekçi dövizde her zaman beklendiği gibi gidiş olmayacağını söyledi.

Haluk Bürükcekçi, "Merkez Bankası'nın döviz almasa kur yerel seçimlerden sonra 29 lira ve altı olmuştu." diye konuştu.

MEVDUAT FAİZLERİ YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ?

Banka faizlerine ilişkin de konuşan Haluk Bürükcekçi mevduat faizlerinde zirvenin geçildiğini bundan sonra geriye dönüşlerin olacağını belirtti. Haluk Bürükcekçi bu denli yüksek seviyelerin tekrar geri gelmeyeceğini söyledi,

Dövizde ters dolarizasyon eğilimi olduğunu söyleyen Haluk Bürükcekçi "TL likiditesi bollaşıyor. Yurtdışında da Türk Lirası bol. Belki yeni önlemler düşüşü bu yavaşlatabilir." diye konuştu.