Dolarda görülmemiş tahmin. Ekonomist Hayri Kozanoğlu Yeniçağ'a açıkladı

YENİÇAĞ - Özel Haber / Büşra KAPAN

Kozanoğlu, borsanın yükselişini destekleyen faktörler ve Merkez Bankası’nın uyguladığı para politikalarının para piyasalarına etkilerini açıkladı.

DOLAR/TL KURU İÇİN YIL SONU BEKLENTİNİZ NEDİR?

Genel olarak bir sepet olarak düşünüldüğü zaman 29 Mayıs seçimleri sonrasına benzer bir sıçrama beklemiyorum açıkçası. Çünkü ekonomide ciddi bir yavaşlama olacağını öngörüyorum. Özellikle son döneme doğru bunun çok keskin bir şekilde hissedileceğini düşünüyorum. Buna bağlı olarak da cari açık kapanabilir. Ben, Türkiye'de 2024 yılının döviz kuru ile döviz kurundaki sarsıntılarla anılmayacağını düşünüyorum. Bu beklentiler ışığında kurun sene sonunda 40,00 42,00 TL civarında olabileceğini düşünüyorum.

YEREL SEÇİMLERİN BORSAYA ETKİSİ NE OLUR, 2024 YILI BORSA İÇİN NASIL BİR YIL OLUR?

Borsanın geçen yıl yükselmesinin nedeni alternatif bir yatırım aracı olarak tercih edilmesi denebilir. Özellikle dijitalleşmeyle birlikte işte pandemi dönemindeki insanların dijital becerilerinin artması. Uzaktan çalışanlar, beyaz yakalılar ve orta gelirliler gelirlerini artırmak için bu süreçte borsa gibi yatırım araçlarına yöneldi. 2023 'ün diğer bir özelliği de şirket kârlarında görülen yüksek artış. Özellikle bankalar rekor kâr etti. Büyük şirketler enflasyonun üzerinde sıçradı. Bunların hepsi borsanın yükselişinde etkili oldu. Fakat 2024’te böyle bir yükseliş göremeyebiliriz.