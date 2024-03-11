Dolarda ramazan sürprizi

Doları artık kimse durduramıyor. TL’de ki kayıpların hızla büyümeye devam etmesi, kurdaki rekorları peş peşe beraberinde getiriyor.

Dolar/TL kuru sabah 08.20’de 32,00 TL’yi aşarak tarihi seviyeyi gördü. Euro’da doların bu yükselişine sessiz kalmayarak 35,06 ile uçuşa geçti.

Dolar artık durdurabilmek mümkün değil. Her gün yeni bir rekor kıran dolar, bugün yeni seviyeye gördü. Dolar bugün 32,00 TL’yi görerek tarihi rekoru kırdı.

Doların şimdi durağı ne olacak sorusunun cevabı merakla yakından takip ediliyor.