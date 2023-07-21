Doları olanlara Selçuk Geçer'den önemli uyarı: Sakın bunu yapmayın

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, dolar yatırımı yapanlara uyarılarda bulundu.

Enflasyonun düşmemesi halinde dolar kurunun kontrol edilemeyeceğini söyleyen Geçer, önümüzdeki 3 aya dikkat çekti. Geçer, "Ekim, kasım, aralık aylarına dikkat edin. Türkiye ekonomisi büyük bir bataklığa sürükleniyor. Fakirler daha da fakirleşiyor. 3-5 zengin daha da zenginleşiyor. Orta sınıf kalmadı" dedi.

“BUNDAN SONRA NE YAPACAKSIN?”

Dolara olan talebin artacağını söyleyen Selçuk Geçer, "Kısa vadeli borçların ödenme zamanı geliyor. Dolara olan talep artacak. Turizm gelirleri ile idare ettin bugüne kadar. Bundan sonra ne yapacaksın? Dolar kuru sert hareket edeceğini herkes görecek" açıklamasında bulundu.

“DOLARINIZI SAKIN SATMAYIN”

Dolar yükselişin devam edeceğini düşünen ünlü ekonomist Geçer, dolar sahiplerine seslenerek zarar etmemeleri için "Dolarınızı satmayın" dedi.