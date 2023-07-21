Doları olanlara Selçuk Geçer'den önemli uyarı: Sakın bunu yapmayın

Ekonomist Selçuk Geçer dolar kurundaki dalgalanmaya dikkat çekerek yeni bir uyarıda bulundu.

Doları olanlara Selçuk Geçer'den önemli uyarı: Sakın bunu yapmayın

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, dolar yatırımı yapanlara uyarılarda bulundu.

Enflasyonun düşmemesi halinde dolar kurunun kontrol edilemeyeceğini söyleyen Geçer, önümüzdeki 3 aya dikkat çekti. Geçer, "Ekim, kasım, aralık aylarına dikkat edin. Türkiye ekonomisi büyük bir bataklığa sürükleniyor. Fakirler daha da fakirleşiyor. 3-5 zengin daha da zenginleşiyor. Orta sınıf kalmadı" dedi.

“BUNDAN SONRA NE YAPACAKSIN?”

Dolara olan talebin artacağını söyleyen Selçuk Geçer, "Kısa vadeli borçların ödenme zamanı geliyor. Dolara olan talep artacak. Turizm gelirleri ile idare ettin bugüne kadar. Bundan sonra ne yapacaksın? Dolar kuru sert hareket edeceğini herkes görecek" açıklamasında bulundu.

“DOLARINIZI SAKIN SATMAYIN”

Dolar yükselişin devam edeceğini düşünen ünlü ekonomist Geçer, dolar sahiplerine seslenerek zarar etmemeleri için "Dolarınızı satmayın" dedi.

İlgili Haberler
Selçuk Geçer "Dolar 38 lira olacak" dedi. Tarih verdi
Bankada dolar hesabı olanlara kara haberi Selçuk Geçer verdi
Ekonomist Selçuk Geçer doların zirve yapacağı tarihi açıkladı
Piyasaların 2 kurdu bayram sonrası dolar ve altının rotasını çizdi
Öne Çıkanlar
iPhone 15 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 15 renkleri neler?
iPhone 15 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 15 renkleri neler?
Ünlü astronot neden 3 saati aynı anda takıyor? Ay’da yürüyen ikinci kişiydi
Ünlü astronot neden 3 saati aynı anda takıyor? Ay’da yürüyen ikinci kişiydi
Kılıçdaroğlu'ndan Ümit Özdağ ile gizli protokol açıklaması: Sadece ikimiz biliyorduk
Kılıçdaroğlu'ndan Ümit Özdağ ile gizli protokol açıklaması: Sadece ikimiz biliyorduk
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Son Haberler
İlçeyi çekirge ve tırtıllar işgal etti Güncel
İlçeyi çekirge ve tırtıllar işgal etti
Sekiz milyon memur ve emekliyi doğrudan ilgilendiriyor: Kira yardımı geliyor Ekonomi
Sekiz milyon memur ve emekliyi doğrudan ilgilendiriyor: Kira yardımı geliyor
Yanlış tanı yılda yaklaşık 800 bin kişide ölüm veya kalıcı hasara yol açıyor Sağlık
Yanlış tanı yılda yaklaşık 800 bin kişide ölüm veya kalıcı hasara yol açıyor
GTA 6 için yeni iddia: 2 milyar dolar harcandı. Eğer doğruysa en pahalı oyun olacak Teknoloji - Otomotiv
GTA 6 için yeni iddia: 2 milyar dolar harcandı. Eğer doğruysa en pahalı oyun olacak
Hızlı kilo vermek öldürüyor. Uzmanı uyarılarını sıraladı Sağlık
Hızlı kilo vermek öldürüyor. Uzmanı uyarılarını sıraladı
Nazan Öncel'in adı İzmir'de bir sokağa verildi Magazin
Nazan Öncel'in adı İzmir'de bir sokağa verildi
CHP’den Uygur soykırımı hamlesi. Bakalım Cumhur İttifakı Meclis’te ne oy kullanacak Güncel
CHP’den Uygur soykırımı hamlesi. Bakalım Cumhur İttifakı Meclis’te ne oy kullanacak