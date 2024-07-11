Doların en az 37 TL olmasını istediler. Resmen talep ettiler

Dolar kurunun hayli yüksek ve alım gücünün bu paralelde hayli düşük olduğu ülkemizde, son yıllarda baskılanan dolar kuru uzun zamandır stabil şekilde seyretmeye devam ediyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2024 Raporu toplantısında hedefledikleri ihracat rakamı ve kendilerince gerekli olan dolar kurunu açıkladı.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, ihracattaki ilk 6 ay ve önümüzdeki 6 aylık ikinci yarıda beklentilerini açıklamak için toplantıda söz aldı.

Gültepe, ihracatçıların son dönemdeki yüksek maliyet ve kur arasında sıkıştığını belirterek yıl sonundaki ihracat beklentisini açıkladı. 267 milyar dolarlık bir hedefin olduğunu kaydeden Gültepe, “267 milyar dolarlık hedefe ulaşmamız zor görünüyor”

DOLAR EN AZ 37 TL OLMALI

Gültepe, kurun enflasyona paralel olması gerektiğini ve aralarındaki farkın da 5 puanı aşmaması gerektiğini ifade etti. Türkiye’nin dolar bazında rakiplerinden daha pahalı olduğunu ve bundan dolayı da rekabetini kaybettiğini açıklayan Gültepe şunları aktardı:

“Kur enflasyona paralel hareket etmeli. Kur ile enflasyon arasındaki farkı 5 puanı aşmamalı. Aksi halde sıkıntılar devam eder. Enflasyon yüzde 50 ise kurda yüzde 45 artış olsun diyoruz. Bugün dolar/TL kurunda minimum seviye en az 37 olmalı.”

TÜRKİYE YÜZDE 40 DAHA PAHALI

TİM Başkanı Gültepe, üretim ve ihracata dayalı büyümeden bahsetmenin mümkün olmadığını, finans maliyetlerinin çok yüksek olduğunu kaydetti, “Türkiye dolar bazında rakiplerinden minimum yüzde 40 pahalı. Bunun neticesinde Türkiye, rekabetini kaybediyor. Üretim ve ihracata dayalı büyüme hikayesinden bahsetmek mümkün değil çünkü makas giderek açılıyor. Türkiye'de finans maliyetleri çok yüksek. Yüzde 50 faizin konuşulduğu yerde ihracatçılar Eximbank üzerinden yüzde 37 ile yararlanabiliyor ancak kurun sabit kaldığı yerde yine de yüksek kalıyor.”