Dolmabahçe'de ilk yenilgisini alan siyah-beyazlılara eleştiri yağdı! Beşiktaş'ın neden kaybettiğini açıkladılar

Süper Lig’de 2024-2025 sezonun heyecanı sürüyor. Ligin 11. hafta mücadelesinde Giovanni van Bronckhorst’un çalıştırdığı Beşiktaş ile Sami Uğurlu yönetimindeki Kasımpaşa, hakem Zorbay Küçük’ün düdük çaldığı maçta Dolmabahçe’de karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, 1-0 öne geçtiği müsabakada rakibine 3-1'lik skorla yenildi.

KASIMPAŞA GERİDEN GELİP 3 PUANI ALDI

Beşiktaş, 45+3. dakikada Ernest Muçi ile 1-0 öne geçti. Kasımpaşa, Claudio Winck ile 54. dakikada eşitliği yakaladı. Konuk ekip 70. dakikada Aytaç Kara ile 2-1 öne geçti. Son bölümde konuk ekip Mamadou Fall ile bir gol daha buldu ve skoru 3-1''e getirdi. Maçta başka gol çıkmadı ve siyah beyazlı takım sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

NİHAT KAHVECİ'NİN MAÇ YORUMU

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'ya 3-1 yenilerek şampiyonluk yarışında yara aldı. Futbol yorumcusu Nihat Kahveci, siyah beyazlı takımın aldığı yenilgiyle ilgili çarpıcı tespitler yaptı.

Futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya 3-1 yenildiği maçın ardından siyah beyazlı takıma yönelik sert eleştirilerde bulundu. Beşiktaş'ın pozisyon bulmakta zorlandığını dile getiren Nihat Kahveci, yenilen gollerde ise tek bir isme yüklendi.

Kontraspor'da konuşan Kahveci'nin yorumları şöyle:

"BEŞİKTAŞ'IN POZİSYONU YOK"

"Ne oynadı bugün Beşiktaş ya? İki tane net pozisyon yazmadım. Bir tane Ndour'un şutu var, bir tane Immobile çalım attı vurdu, kaleci çıkardı. Onun dışında bir tane pozisyon yok."

"DAHA İYİ BİR SEMİH BEKLERDİM"

"Rafa Silva çalımlar atıyor, bir şeyler yapıyor. Gedson Fernnades koşuyor, mücadele ediyor. Bu sene işin ofansında etkili olan Gedson vardı ama bugün o da yok. Semih bugün seni hoca sahada tuttu. Daha iyi bir Semih beklerdim."

"BÜTÜN GOLLERDE MASUAKU'NUN HATASI VAR"

"Muçi klas bir gol attı. Masuaku'nun da sahada yaptığı en iyi olaydı, çok iyi orta kesti. Ama sonra yenilen bütün gollerde onun tarafından ve onun hatalarından geldi. Masuaku bazen sahanın içinde vücut olarak orada, beyin olarak orada değil. Bugün ikinci yarıda yoktu sahanın içinde yine beyin olarak.

"MASUAKU İNÖNÜ STADI'NDA MI, MALEZYA'DA MI BELLİ DEĞİL"

"Aytaç'ı oyuna aldı, '20, 25 metreden vurur şimdi.' dedim. 15 saniye sonra gol attı. Maçın gidişatı çok belli ediyor. İkinci yarı Kasımpaşa çok rahat geliyor üçüncü bölgeye, paslaşıyor. Beşiktaş orta sahasında basan yok, kenarlarda basan yok. Masuaku İnönü Stadı'nda mı, Malezya'da mı belli değil nerede olduğu. Onun o taraftan her türlü geliyorlar. Oyunu izlerken anlıyorsun; Bu Beşiktaş takımı, gol yer."

"VAN BASTEN MİSİN NESİN?"

"Bu arada Winck, nereye vurdu ya! Van Basten misin, nesin? O nasıl vurdu ya! Kimse anlamadı, Mert de anlamadı. Bir baktım top çatalda."

"LİGDE İZLEMEK İSTEDİĞİM TAKIMLARDAN BİRİDİR KASIMPAŞA"

"30 ile 36. dakikalar arasını iyi izleyin; 4 tane şu attı Kasımpaşa ya! Ve maç 0-0... Sami hocayı da tebrik edelim. Bu arada gidip geliyor o da. Orada Serkan Reçber hiç değişmiyor. Bu arada da işini biliyor, yıllardır orada. Ligde, zamanım olduğunda izlemek isteyeceğim takımlardan biridir Kasımpaşa."

RIDVAN DİLMEN'İN YORUMU

Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında yara aldı. Karşılaşmayı HT Spor ekranlarında değerlendiren Rıdvan Dilmen, maçla ilgili bir istatistiğe dikkat çekti.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"Hepsini unutun, herkes unutsun. Maç, Beşiktaş'ın muhteşem stadında. Ben, yaralı kartalım ve yenmek, boğmak istiyorum. Bak! Kaç yazıyor.

Kasımpaşa 25 kez, Beşiktaş 23 kez rakip ceza sahasında topla buluşmuş.

Hepsini atın. 432 pas yapmış. 90 fazla pas yapmış. Yok bilmem, şu kadar olmuş. Bana ne!

Deplasmanda Kasımpaşa, 25'e 23 daha fazla rakip ceza sahasında topla buluşmuş.

Şöyle bir lig yaşıyoruz. 2 nedenden oldu.

1 haftadır geçen süreç... Bu oyuncuları şampiyonluk yarışında paniğe çevirir.

Faul yaptı Semih bir oyuncuya, net faul. Faul yaptığının farkında değil. Bu işte panik getirir.

O zaman lider antrenör ve lider oyuncular ortaya çıkacak.

Sami Uğurlu gördü rakibin paniğini merkezi hemen 2'ledi. Oyunu aldı. Oyuna daha fazla hükmetmeye başladı."

TRİO EKİBİ TARTIŞMALI POZİSYONLAR İÇİN NE DEDİ?

Beşiktaş - Kasımpaşa maçına damga vuran tartışmalı pozisyonu eski hakemler değerlendirdi.

Karşılaşmanın 7. dakikasında Rafa Silva kaleciyle karşı karşıya pozisyonda, Kasımpaşa ceza sahasına girmeden önce Sadık'la girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Siyah beyazlılar faul ve kırmızı kart bekledi ancak Zorbay Küçük, VAR'la görüştükten sonra oyunu devam ettirdi.

Beşiktaş - Kasımpaşa maçının en çok tartışılan pozisyonunu, beIN Sports'ta yayınlanan Trio programında eski hakemler Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban yorumladı.

İşte eski hakemlerin pozisyonla ilgili yorumları...

Bahattin Duran: Sadık çok riskli bir hareket yapıyor ve sonra ne yaptığını anlayıp bence kolunu piston olarak kullanıp itmiyor. Burada arkada kalan Sadık elini uzatıyor Rafa Silva'ya ama bu bir itme mi, itmeyse ne kadar etkili? Özellikle Sadık, Rafa'nın sırtındaki sağ elinin avuç içini bile rakibine yaslamamış. Sol elini yaslamış, sağ elinin de parmaklarıyla birlikte Rafa'ya çok hafif bir teması var. Ben bunun faul verilmesi için yeterli olmadığını düşünüyorum. Bu pozisyon benim için devam eder. Ama burada faul veren hakeme ve akabinde kırmızı kart gösteren hakeme bir şey diyemem. Benim futol anlayışımda ben bunu devam ettiririm.

Bülent Yıldırım: Hakem kontra yedi, doğru açıdan pozisyonu izleyemedi. Kendisi de bundan dolayı kararsızlık yaşamış olabilir. İki tane eli fotoğraf olarak görse, etkisine bakamadan bu hareketlilikte bu pozisyonda yanılıp bariz gol şansından kırmızı kartı gösterirdi. Ben de Bahattin gibi düşünüyorum. Burada esas olan şey Sadık'ın kararsızlığı. Bu kadar tartışmayı yaratan şey onun o saçma hareketi. O eli oraya götürüyorsan o zaman itin de görelim. Değiyor, etki yok. Futbol oyun kurallarındaki dikkatsizliğe ilişkin etkiyi ben de göremiyorum. O sebeple hakemin devam kararını destekliyorum.

Deniz Çoban: Kuvveti, iki eldeki piston hareketini görsek "İtti, dengesini bozdu" deriz. Her ne kadar öndeki oyuncu hareketli olsa da arkadaki oyuncu sadece elini koyuyor bence, itmiyor. Üstteki darbeden sonra oyuncu dizlerinden kendini yere bırakıyor bana göre. Bence bu hamleden bu oyuncu etkilenmez, istese devam eder. Beşiktaşlı oyuncu topu çok güzel stop ediyor ama yerden sektikten sonra top kavalına çarpıyor ve önünden açılıyor. Hakem çok terste kalmış. Düdüğü ağzına götürmesi kararsızlığını da ifade ediyor olabilir, bir iş birliği, diyalog olduğu için de vazgeçmiş olabilir düdüğü çalmaktan. Benim açımdan da karar doğru, faulü gerektiren bir durum yok.