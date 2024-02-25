Dolmalık biberin içinden uyuşturucu çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Sarıyer’in Çayırbaşı Mahallesi'ndeki tünel çıkışında asayiş uygulaması yapıldı.
Şüphe üzerine kontrol noktasında durdurulan bir aracın içinden, 1 su matarası ve 3 dolmalık bibere gizlenmiş 5 parça halinde çeşitli türlerde 32 gram satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.
Araçta bulunan ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 8 bin 360 liraya el konuldu.
Gözaltına alınan A.S, sevk edildiği adliyede "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.