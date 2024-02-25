Dolmalık biberin içinden uyuşturucu çıktı

Kaynak: AA
Dolmalık biberin içinden uyuşturucu çıktı
Sarıyer'de, aracındaki dolmalık biber ve su matarasının içinde uyuşturucu madde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Sarıyer’in Çayırbaşı Mahallesi'ndeki tünel çıkışında asayiş uygulaması yapıldı.

Şüphe üzerine kontrol noktasında durdurulan bir aracın içinden, 1 su matarası ve 3 dolmalık bibere gizlenmiş 5 parça halinde çeşitli türlerde 32 gram satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.

Araçta bulunan ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 8 bin 360 liraya el konuldu.

Gözaltına alınan A.S, sevk edildiği adliyede "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

dd.jpg

Son Haberler
Emekli yurttaşın Murat Kurum’a yanıtı gündem oldu: Sizi 20 sene savundum ama artık yüzüm yok, utanıyorum insanlardan Gündem
Emekli yurttaşın Murat Kurum’a yanıtı gündem oldu: Sizi 20 sene savundum ama artık yüzüm yok, utanıyorum insanlardan
Alanya’da feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı Yaşam
Alanya’da feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Bayern Münih krizden 90+1'de çıktı. Kane ipten aldı Spor
Bayern Münih krizden 90+1'de çıktı. Kane ipten aldı
Bakan Tunç’tan ‘Eros’ açıklaması: Cumhurbaşkanımız beni aradı ‘Nasıl böyle bir şey olabilir’ dedi Gündem
Bakan Tunç’tan ‘Eros’ açıklaması: Cumhurbaşkanımız beni aradı ‘Nasıl böyle bir şey olabilir’ dedi
Tarlada 20 lira pazarda 100 lira ise nedeni hükûmetlerdir Yazarlar
Tarlada 20 lira pazarda 100 lira ise nedeni hükûmetlerdir
Düş Yazarlar
Düş