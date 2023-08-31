Dolmuş ile taksi çarpıştı: 3 yaralı

Kaza saat 02.00 sularında Zeynep Kamil Mahallesi Dr. Burhanettin Üstünel Sokağı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre caddeden sokağa dönmek isteyen taksiye caddeden hızla gelen dolmuş çarptı.

3 KİŞİ YARALANDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Dolmuşta bulunan 6 kişinin ise şans eseri kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.



Kazaya karışan araçların yoldan çekilmesi ile bir süre trafiğe kapanan yolda trafik akışı yeniden normale döndü. Kaza sırasında bölgede bulunan trafik ışıklarının da çalışmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı.