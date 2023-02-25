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Minibüs şoföründen deprem bedduası. Ücret tartışmasında tepki çeken sözler

İstanbul'da bir minibüs şoförüyle yolcular arasında yaşanan tartışma esnasında şoförün sarf ettiği sözler 'pes' dedirtti. Türkiye'nin yüreğini yaralayan depremler sonrası şoförün "İnşallah deprem olur da altında kalırsınız" bedduasını duyan yolcular anında tepki gösterdi.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 20:03
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Dolmuşta ücret tartışmasında şoförden deprem bedduası

Minibüs şoföründen deprem bedduası. Ücret tartışmasında tepki çeken sözler
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Türkiye depremin yaralarını sarmaya çalışırken minibüs şoförünün bedduasını duyanlar kulaklarına inanamadı. Ücretini vermeyen yolcular olduğunu belirten sürücüyle yolcular arasında hararetli bir tartışma yaşandı.

ŞOFÖR: AĞZIMI İYİCE BOZDURMA

Kıraç-Kuruçeşme seferi yaptığı kaydedilen minibüste ücret tartışması yaşanırken şoför ile yolcular arasında şöyle bir diyalog geçti:

Şerefsiz diyorsun, bu küfür değil mi?

Tamam, şerefsizlik yapmasın o zaman.

Ama 1 kişi yaptı, millete hep şerefsiz diyorsun.

Yoo, 5 kişiden ücret almadık ağabey. Verecek, namussuzluk yapmayacak. Ağzımı iyice bozdurma benim.

"DEPREMDE ÖLENLERİN HEPSİ SUÇLU MUYDU"

Şoför devamında "4 kişi daha ücretini göndersin" diye yolculara seslendi. Devamında ise dolmuş hareket halindeyken yüksek sesle "İnşallah deprem olur da altında kalırsınız" dedi.

Bunun üzerine yolculardan "Tövbe estağfurullah, ne biçim beddua ediyor" sesleri yükseldi.

Bir vatandaş ise "Depremde ölenlerin hepsi suçlu muydu arkadaşım" ifadelerini kullandı.

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