Dolmuşun içerisindeki hareketleri iki yaşlı adamı şok etti

Özellikle gençler arasında toplum içerisindeki ilgi çekecek hareketlerin oluşturulan videolar bir süredir tartışılıyordu...

Sosyal medyada beğeni almak için yapılan anlamsız videolara bir yenisi daha eklendi.

Özellikle gençler arasında toplum içerisindeki ilgi çekecek hareketlerle oluşturulan videolar bir süredir tartışılıyordu.

Son paylaşılan görüntülerde ise dolmuşa binen bir genç kadının dans edercesine yaptığı hareketler aracın içerisindeki yolcuları şaşkına çevirdi.

Genç kadının videosunda iki yaşlı adamın şaşkınlık içindeki hali dikkat çekerken bu anlardaki davranışlar sosyal medyada eleştiri konusu oldu.