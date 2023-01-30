30 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dolmuşun içerisindeki hareketleri iki yaşlı adamı şok etti

Dolmuşun içerisindeki hareketleri iki yaşlı adamı şok etti

Sosyal medyada etkileşim almak için çekilen anlamsız videolara bir yenisi eklendi. Genç bir kadının yer aldığı videoda yaşlı iki adamın şaşkın bakışları dikkat çekti. 

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 11:28
Takip Et

Dolmuştaki hareketleri iki yaşlı adamı şok etti

Dolmuşun içerisindeki hareketleri iki yaşlı adamı şok etti
+
Aa
-

Özellikle gençler arasında toplum içerisindeki ilgi çekecek hareketlerin  oluşturulan videolar bir süredir tartışılıyordu...

Sosyal medyada beğeni almak için yapılan anlamsız videolara bir yenisi daha eklendi. 

Özellikle gençler arasında toplum içerisindeki ilgi çekecek hareketlerle oluşturulan videolar bir süredir tartışılıyordu. 

Son paylaşılan görüntülerde ise dolmuşa binen bir genç kadının dans edercesine yaptığı hareketler aracın içerisindeki yolcuları şaşkına çevirdi. 

Genç kadının videosunda iki yaşlı adamın şaşkınlık içindeki hali dikkat çekerken bu anlardaki davranışlar sosyal medyada eleştiri konusu oldu. 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
1
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
﻿İlk defa oy kullanacak gençlerin anketi açıklandı
2
﻿İlk defa oy kullanacak gençlerin anketi açıklandı
﻿İlk defa oy kullanacak gençlerin anketi açıklandı
﻿Saray'da bütün umutları bitiren seçim anketi. Sonuçları gören 5 maaşlı danışmanlar eşyalarını toplamaya başladı
3
﻿Saray'da bütün umutları bitiren seçim anketi. Sonuçları gören 5 maaşlı danışmanlar eşyalarını toplamaya başladı
﻿Saray'da bütün umutları bitiren seçim anketi. Sonuçları gören 5 maaşlı danışmanlar eşyalarını toplamaya başladı
﻿Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması: Kiraladık
4
﻿Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması: Kiraladık
﻿Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması: Kiraladık
﻿Meral Akşener'den 'Liyakat' vurgulu yeni video
5
﻿Meral Akşener'den 'Liyakat' vurgulu yeni video
﻿Meral Akşener'den 'Liyakat' vurgulu yeni video
﻿Jesus'tan flaş Arda Güler açıklaması: Arda iyi ama
6
﻿Jesus'tan flaş Arda Güler açıklaması: Arda iyi ama
﻿Jesus'tan flaş Arda Güler açıklaması: Arda iyi ama
﻿İmamoğlu'ndan Erdoğan taklidi: Biz öyle ''Konuş bakayım'' demiyoruz
7
﻿İmamoğlu'ndan Erdoğan taklidi: Biz öyle ''Konuş bakayım'' demiyoruz
﻿İmamoğlu'ndan Erdoğan taklidi: Biz öyle ''Konuş bakayım'' demiyoruz
﻿Fatih, Amasra-2 kuyusunda sondaja başladı
﻿Fatih, Amasra-2 kuyusunda sondaja başladı
﻿Fatih, Amasra-2 kuyusunda sondaja başladı
﻿Tarsus'ta 5 bin 450 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi
﻿Tarsus'ta 5 bin 450 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi
﻿Tarsus'ta 5 bin 450 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi
﻿Çin’de 6,1 büyüklüğünde deprem
﻿Çin’de 6,1 büyüklüğünde deprem
﻿Çin’de 6,1 büyüklüğünde deprem
﻿Silahlı çatışma değil asker eğlencesi
﻿Silahlı çatışma değil asker eğlencesi
﻿Silahlı çatışma değil asker eğlencesi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.