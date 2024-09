Daltonlara bir operasyon daha: 32 gözaltı

Antalya merkezli 6 ilde elebaşılığını yurt dışında tutuklu olarak bulunan Beratcan Gökdemir'in yaptığı Organize Suç Örgütüne yönelik "KUYU-27" operasyonu düzenlendi. Operasyon sonucu organize suç örgütü üyesi 32 şüpheli yakalandı.

BERAT CAN GÖKDEMİR

Yurt dışında "Firar" olarak tanınan ve sayısız suça karışmış, 18'den fazla cinayeti olduğu bilinen Daltonlar'ın liderinin gerçek adı Berat Can Gökdemir olduğu biliniyor. 1997 yılında Büyükçekmece'de, Erzurum kökenli Kürt bir ailenin en büyük oğlu olarak dünyaya geldi. Suç geçmişi oldukça geriye giden Berat Can, genç yaşlardan itibaren çeşitli suçlara karıştı. 2016 yılında cezaevine giren Berat Can, burada "Dalton" lakabı ile anıldı.