Dolu ekili alanlara zarar verdi

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, dün etkili olan dolu ve sağanak sonrası Kırkpınar köyü ve çevresinde şeker pancarı, lahana, arpa, buğday gibi ürünlerin ekili olduğu tarım arazilerinin zarar gördüğü belirtildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, bölgeye giderek incelemelerde bulunurken, ekiplerin yaklaşık 4 bin dekarlık ekili tarım arazisinde zarar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.