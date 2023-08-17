Domaniç ormanlarında tatbikat

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde genç meşcerelerin tahsisli dikili satışları ve silvikültürel müdahalelerinin yapılması ve uygulanmasına yönelik tatbikat gerçekleştirildi.

KAYNAK: İHA
Domaniç ormanlarında tatbikat


Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü Dereçarşamba İşletme Şefliğinde Karaçam ve Gürgenyayla Orman İşletme Şefliğinde kayın sahalarında yapılan tatbikatlar sonrasında lif levha sektör temsilcilerinin de katılımı ile değerlendirmeler yapıldı.


Tatbikatlara, Bilgi Sistemleri Daire Başkan Yardımcısı Ahmet Emin Mercan, İşletme ve Pazarlama Daire Başkan Yardımcısı Reşat Benli, Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, Kütahya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Savaş Ünle, İşletme ve Pazarlama Daire Başkanlığı Şube Müdürü Hüseyin Çinko, Şube Mühendisi Osman Balcı, Silvikültür Dairesi Başkanlığından Şube Müdürleri Uğur Tüfekçioğlu ve Orhan Yazıcı, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü İşletme Pazarlama Şube Müdürü Mükremin Uçarcı, Silvikültür Ve Ağaçlandırma Şube Müdürü Vekili Hasibe Doğan, Domaniç Orman İşletme Müdürü Engin Yormaz, Orman İşletme Şefleri Mücahit Keskin ve Fatma Medine Kayacan katıldı.

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