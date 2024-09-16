Domaniç'teki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Domaniç'teki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Kütahya Domaniç'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Domaniç'te meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Murat Kuzu'nun (46) kullandığı 43 YB 712 plakalı otomobil, Domaniç-Tavşanlı kara yolunun Küçükköy mevkisinde Adem Tutuk'un (36) yönetimindeki 40 ABG 363 plakalı araçla çarpıştı.

Kaza sonrası yaralanan iki sürücü, sağlık ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Murat Kuzu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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