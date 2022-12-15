Birlikte tüketilen domates ve salatalığın gizli tehlikesi. Öğrenince asla yapmayacaksınız

Domates ve salatalık hayatımızın vazgeçilmez ikililerinden biri. Ancak ikiliyle ilgili bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı.

Genellikle aynı tabağa doğranırlar. Salata olarak tüketilir. İkili birlikte tüketildiğinde aslında zararlı olabiliyormuş. Uzmanlar domates ve salatalığın birlikte tüketilmesinin sakıncalı olduğunu belirtiyorlar.

GİZLİ TEHLİKE

Halk TV’de yer alan bilgilere göre, Salatalıklar ve domatesler birbirleriyle uyumlu değildir ve bu yüzden asla bir arada tüketilmemeli. Bu iki sebze mideye ulaştığında fermantasyon süreci başlar, karın boşluğunda sindirim için salınan asitte birçok sindirim problemine neden olabilir. Özellikle midesi hassas olanlar için çok sakıncalıdır.

Hızlı ve yavaş sindirime sahip malzemeleri birlikte kullanmak iyi bir fikir değil; çünkü diğeri tamamen sindirildiğinde, daha hafif malzemeler olduğu gibi bağırsaktan geçecektir. Bu, karnınızda, tüm vücudu zehirleyebilecek yiyecek fermantasyonu ile sonuçlanır. Şekerlerin ve nişastaların yavaş sindirimine ve fermantasyonuna neden olur.

AÇ KARNINA DOMATES YENİLMEZ

Öte yandan domatesin faydalarını bilmeyen yok. Ancak zararları da fazla. Örneğin aç karnına tüketilen domateste çok zararlı. Midesi hassas olanların bu yüzden aç karnına domates tüketmeleri önerilmiyor.

Domatesi aç karna tüketmek midenin asit seviyesini arttırır. Bu da gastrite neden olur.