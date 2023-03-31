Eğer böyle görünüyorsa sağlığınızdan ediyor. Domates ve salatalıktaki büyük tehlike ortaya çıktı

Uzmanlar, kimyevi operasyonlara maruz kalmış domates ve salatalıkların sağlığa çok zararlı olduğuna dikkat çekti. Uzmanlar, bu meyvelerin ilaçlı olup olmadığını anlamanın yollarını aktardı.

Domates ve salatalığı kış aylarında da tüketen vatandaşlara uzmanlardan gelen uyarılar dikkat çekti.

SALATALIĞIN İLAÇLI OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Mevsiminde tüketilmeyen ve içerisinde çekirdek bulunmayan yumuşak salatalıklar sağlık açısından risk oluşturabilir. Salatalıkta domates gibi yaz mevsiminde tüketilmesi gereken besinler arasındadır.

DOMATESİN İLAÇLI OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Domatesin ilaçlı olup olmadığını anlamak aslında çok basit. Ancak şunu özellikle vurgulamak gerekir: Mevsimsel bir sebze olan domatesi yaz aylarında tüketmek en doğrusudur.

Çünkü kışın tüketilen domatesler sağlığınız açısından tehlikeli olabilir.

Eğer domatesin kabuğunun çok yapay göründüğünü düşünüyor ve çıplak gözle beyaz çizgilerin farkına varabiliyorsanız bu gıda nitrik asit içeriyor olabilir.