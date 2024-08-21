Domates yemeden önce bilmeniz gereken 25 gerçek

Domates, A vitamini açısından zengin bir besindir ve bu da göz sağlığı için hayati önem taşır. A vitamini, gözlerin retinasını korur ve gece körlüğü gibi görme sorunlarını önler. Ayrıca, lutein ve zeaksantin gibi antioksidanlar içerir, bu da gözleri zararlı ışınlardan korur ve katarakt riskini azaltır. Göz sağlığını desteklemek için domatesi taze olarak tüketebilir veya domates suyu içebilirsiniz.