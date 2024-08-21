Domates yemeden önce bilmeniz gereken 25 gerçek

Domatesin en önemli faydalarından biri, güçlü bir antioksidan olan likopen açısından zengin olmasıdır. Likopen, vücudu serbest radikallerin zararlarına karşı korur ve kanser gibi ciddi hastalıklara karşı korunmaya yardımcı olur. Araştırmalar, düzenli domates tüketiminin prostat, akciğer ve mide kanseri riskini azaltabileceğini göstermiştir. Likopenin ayrıca cilt sağlığı üzerinde olumlu etkileri vardır, cildi UV ışınlarının zararlı etkilerinden korur ve yaşlanma belirtilerini geciktirir. Domatesi pişirerek tüketmek, likopenin biyoyararlanımını artırır ve vücut tarafından daha kolay emilmesini sağlar.