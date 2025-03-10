Dominik Turizm Bakanlığı harekete geçti! Survivor’da kaçak yapı krizi

Geçtiğimiz sezon hırsızlık skandalı ile sarsılan Survivor bu kez de farklı bir olayla gündem oldu. Survivor 2025’de Dominik Turizm Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlık, yarışmacıların adada yaptıkları evlerin "kaçak yapı" oldukları gerekçe göstererek sahile yaptıkları evleri yıktı.

"EVİMİ YIKMAYA GELDİLER"

Evini yapmak için çok uğraşan Sema üzülerek “Seslerden uyandım, evimi yıkmaya geldiler. Adaya ilk geldiğimiz gün başladım ama bugün evimi yıktılar. Turizm Bakanlığının sahilden görünmesine izin vermediği bir durumdaymış bu. Şikayet ettiler, kesin Pınar'dan şüpheleniyorum. 2.5 ayımı verdim çünkü. Şimdi yeni bir ev yapacağım" ifadelerini kullandı.

BATUHAN’DA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Batuhan'ın da evi yıkıldı ve yarışmacı gözyaşlarını tutamadı. Batuhan, "Vallahi moralim bozuk, motivasyonum çok düşük. Sonra dediler ki ev sahilden çok gözüküyor, bunun yıkılması gerekiyor. Birden geldiler, kepçeyi vurdular. Kafamı dinleyebildiğim, şuradan kaçabildiğim bir ev olmuştu ama yıkıldı. Beni üzen asıl şey evin yıkılışını izlerken kimse yanımda yoktu" dedi.