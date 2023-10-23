Domuz tuzağına bozayı yakalandı

Bartın’da köylülerin domuz yakalamak için kurduğu tuzağa bozayı yakalandı, ekiplerin müdahalesiyle bozayı tuzaktan kurtarıldı.

KAYNAK: DHA
Domuz tuzağına bozayı yakalandı

domuz-tuzagina-yakalanan-bozayi-kurtarildi-1080-dhaphoto1-001.jpg Olay dün akşam Ulus ilçesine bağlı Aşağıçerçi köyünde meydana geldi. Köylülerin kurduğu domuz tuzağına bozayı yakalandı. Olayı gören köylüler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine köye Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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Bozayı, havalı tüfekle atılan 8 uyuşturucu iğne ile uyutuldu. Ekipler uyutulan ayının ayağındaki çelik teli, demir kesme makası ile kesti. Tuzaktan kurtulup, ayağından hafif yaralı olan bozayı bulunduğu yerde tedavi edildi.

2 yaşında olduğu tahmin edilen bozayı uyuşturucu iğnenin etkisinin geçmesiyle uyandı ve ormana kaçıp gözden kayboldu. Ekipler diğer tuzakları da devre dışı bırakırken, köy camisinden ayılara karşı dikkatli olunması yönünde anons yapıldı.

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