Domuzun saldırdığı çiftçi öldü

Düzenleme:
Domuzun saldırdığı çiftçi öldü

Muğla’nın Milas ilçesinde mısır tarlasında çalışan Mehmet Keser, yaban domuzunun saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan Keser, hayatını kaybetti.

Muğla’nın Milas ilçesinde çiftçi Mehmet Keser (54), tarlada çalıştığı sırada uğradığı domuz saldırısında hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.00 sıralarında Milas'ın Bafa Mahallesi'nde meydana geldi. Mısır tarlasında çalışan Mehmet Keser, yaban domuzunun saldırısına uğradı. 2 çocuk babası Keser'in çığlıklarını duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Keser, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Domuzun da bölgeden uzaklaştığı belirtildi. (DHA)

Son Haberler
Türkiye’nin en yoğun otobüs hattında güzergah değişti! Artık bu 3 ile uğramayacak
Türkiye’nin en yoğun otobüs hattında güzergah değişti! Artık bu 3 ile uğramayacak
Vietnamlı Kadın Atina'da 300 kg altınla yakalandı
Vietnamlı Kadın Atina'da 300 kg altınla yakalandı
Yaşlı adamın şüpheli ölümü! Cansız bedeni evinde bulundu
Yaşlı adamın şüpheli ölümü! Cansız bedeni evinde bulundu
Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi: Eksik bölgeye eski Beşiktaşlı!
Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi: Eksik bölgeye eski Beşiktaşlı!
Tornavidalı alacak verecek kavgası
Tornavidalı alacak verecek kavgası