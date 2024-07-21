Donald Trump: Harris'i yenmek Biden'ı yenmekten daha kolay

Kaynak: Haber Merkezi
Donald Trump: Harris'i yenmek Biden'ı yenmekten daha kolay

Donald Trump, ABD Başkanı Biden'ın önümüzdeki başkanlık seçimi yarışından çekildiğini açıklamasının ardından, "Başkan Yardımcısı Harris'i yenmek Biden’ı yenmekten daha kolay olacak” dedi.

Cumhuriyetçi aday ve eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim yarışından çekildiğini ve başkan yardımcısı Harris’e desteğini açıklamasının ardından açıklama yaptı.

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"HARRIS'I YENMEK DAHA KOLAY"

Trump yaptığı açıklamada, Biden’ı ülke tarihinin açık ara en kötü başkanı olarak tarif ederken "Başkan Yardımcısı Harris'i yenmek Biden’ı yenmekten daha kolay olacak" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, bugün sosyal medya hesabından üst üste yaptığı açıklamalar önce adaylıktan çekildiğini açıklamış ardından ise Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e desteğini ilan etmişti.

Biden’a son dönemde kendi partisi başta olmak üzere, fiziksel ve zihinsel durumunun yeterince el verişli olmadığı gerekçesiyle adaylıktan çekilmesi yönünde çağrı ve telkinlerde bulunuluyordu.

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