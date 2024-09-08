Donald Trump: Yargılanacaklar

Kaynak: AA
Donald Trump: Yargılanacaklar

Donald Trump, 2020 seçimlerinde daha çok oy aldıklarını ancak bununla ilgili hile yaparak oylarını düşük gösterenlerin yargılanacağını savundu.

ABD Eski Başkanı Donald Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundan 2020 Başkanlık seçimleri sırasında hile yaptıklarını iddia ettiği kişilere ilişkin paylaşımda bulundu.

EN GENİŞ KAPSAMA GÖRE YARGILANACAKLAR
Trump, paylaşımında "Kazandığımda hile yapan bu kişiler, bu adalet ahlaksızlığının bir daha yaşanmaması için uzun süreli hapis cezalarını da içerecek şekilde yasaların en geniş kapsamına göre yargılanacaklar" ifadesini kullandı.

SEÇİMLER DETAYLICA İNCELENCEK
Bu kişilerin arasında "avukatların, bağışçıların, yasa dışı seçmenlerin ve seçim görevlilerinin" de bulunduğunu kaydeden Trump, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinin detaylıca inceleneceği mesajını verdi.

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin Başkan adayı Donald Trump, 2020 seçimlerinde 2016'dakinden çok daha fazla oy aldıklarını ancak hileye başvurulduğunu iddia etmişti.

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