Donald Trump’ın yeni hamlesi altın fiyatlarını uçurdu!

ABD Başkanı Donald Trump gümrük vergisi uygulamaları ile ilgili dikkat çeken kritik bir söylemde bulundu. Trump açıklamasında; "Avrupa Birliği'nden gelen ürünlere 1 Haziran itibarıyla yüzde 50 oranında doğrudan bir gümrük vergisi uygulanmasını öneriyorum." dedi.

Yapılan bu açıklama sonrasında piyasalarda hareketlilik yaşandı altın fiyatlarında yükseliş görüldü.

ABD Başkanı Trump Avrupa Birliği’ne yönelik ticaret politikalarında yeni bir adım atmak için hazırlanıyor. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; Avrupa Birliği’nin ticari uygulamalarına yönelik sert eleştirilerde bulundu. 1 Haziran 2025 tarihini işaret ederek AB menşeli ürünlere doğrudan %50 gümrük vergisi uygulanmasına yönelik öneride bulundu.

Trump tarafından yapılan bu hamleyle birlikte altın fiyatları güne 3 bin 320 dolardan başlayan ons 3 bin 366 dolara kadara kadar çıkarken,4 bin 164 TL'den başlayan gram altın 4 bin 223 TL'ye kadar yükseldi.