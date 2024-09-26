Donald Trump'tan İran'a açık tehdit

Donald Trump, Kuzey Carolina'daki bir seçim etkinliğinde yaptığı konuşmada, kendisine yönelik suikast girişimlerinin arkasında İran'ın olabileceğini ifade etti ve İran'ı açık şekilde "şehirlerini yerle bir etmekle" tehdit etti.

ABD istihbaratının İran'dan kaynaklanan gerçek ve spesifik suikast tehditleri konusunda bilgilendirildiğini belirten Trump, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için New York'ta bulunduğunu da hatırlattı. Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da, ABD ordusunun bu tehditlere karşı “izlemede ve beklemede” olduğunu vurguladı.

2 SUİKAST GİRİŞİ OLMUŞTU

Trump, geçmişte iki suikast girişimine maruz kaldığını belirtti. İlk olay 13 Temmuz'da Pensilvanya'daki bir seçim mitinginde yaşanmış ve Trump sağ kulağından yaralanmıştı. İkinci suikast girişimi ise 15 Eylül'de Florida'da golf oynarken meydana gelmiş, bir şüpheli golf sahası dışında tüfekle Trump'a nişan alırken fark edilip gözaltına alınmıştı. Trump, bu olayların arkasında İran'ın olabileceğini öne sürdü, ancak kesin bir bilgiye sahip olmadığını belirtti.