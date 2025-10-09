ABD Başkanı Donald Trump, esirlerin pazartesi ya da salı günü serbest bırakılacağını ifade ederken, Orta Doğu'ya gitmeye çalışacağını belirtti. Trump, anlaşmanın Mısır'da imzalanacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın elinde bulunan rehinelerin serbest bırakılmasını da içeren ve Çarşamba günü üzerinde anlaşmaya varılan planı görüşmek üzere Beyaz Saray’da düzenlenen kabine toplantısının açılışında konuştu.

Trump, bu anlaşmanın “kalıcı barışa” yol açacağına inandığını ifade etti.

Gazze’deki savaşın sona erdiğini ilan eden Trump, Gazze’nin “yeniden inşa edileceğini” söyleyerek, İran’a yönelik saldırının da çatışmaların son bulmasında “önemli bir rol oynadığını” öne sürdü.

Trump, esirlerin de pazartesi ya da salı günü serbest kalabileceğini belirtti. Trump konuşmasına şu ifadelerle devam etti:

8 tane savaşı bitirmiş olduk. En hızlısının Rusya-Ukrayna olacağını düşündüm. Bu da olacak sanıyorum. Pek çok açıdan savaşlar bizi etkilemese de bunun olmasını istemeyiz tabii ki. Bu savaş hiç olmamalıydı. Ben başkan olsaydım hiç olmazdı. Amerikan halkı için benim kabinem, solcu çılgınların devletimizi kapatmasına rağmen, Demokratlar yollarını kaybettiler. Kimle muhatap olacağız onu bile bilmiyoruz. Cumhuriyetçiler devletin yeniden açılması için oy verdiler. Sağlık için en iyisini yapmak istiyoruz."

Trump konuşmasında 'İkinci aşama silah bırakmak' diye de ekledi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Gazze’de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşması dolayısıyla Trump'ın ‘Nobel Barış Ödülü'nü almayı hak ettiğini’ söylediği belirtildi.

Sisi'nin görüşmede, Gazze'de sağlanan ateşkes için gösterdiği çabalar nedeniyle Trump'ı tebrik ettiği, Trump’ın da elde edilen tarihi başarı ve Sisi ile dostluğundan memnuniyet duyduğu kaydedildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’nin, Gazze’deki ateşkes anlaşmasının tüm aşamalarıyla uygulanmasının önemini vurguladığı ve Trump'ı ateşkes anlaşmasının imzalanmasının ardından Mısır'da düzenlenecek kutlamalara katılmaya davet ettiği aktarıldı. Açıklamada, Trump’ın da Sisi'nin davetinden memnuniyet duyduğu ifade edild