Donduracak soğuklar geliyor. Meteoroloji uzmanları açıkladı. Tarih belli oldu

Son zamanların en sıcak yavaş yavaş sona eriyor. Kazaklar kışlıklardan çıkıp dolaplardaki yerlerini alırken Meteoroloji uzmanları dondurucu soğukların kapıda olduğunu söyledi. El Nino yazından sonra La Nina kışı için uyarılarda bulundu.

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Kasım ayı ile birlikte kışa tam anlamıyla giriş yapılacak. Meteoroloji uzmanları, yaz aylarındaki sıcak hava dalgası El-Nino'nun kasım ayında yerini soğuk hava dalgası La-Nina'ya bırakacağını söylüyor.

Ülkemizde kasım ayından itibaren dondurucu soğukların etkisini göstereceğini dile getiren uzmanlar, bu senenin aynı zamanda bol kar yağışlı geçeceğini öngörüyor.

LA NİNA NEDİR?

La Nina, Pasifik Okyanusu'nun ekvatoral bandındaki okyanus sıcaklıklarındaki değişikliklerin bir sonucu olarak birkaç yılda bir meydana gelen karmaşık bir hava durumu modelidir.

Pasifik okyanusu üzerinde etkili olan bir hava akımına verilen ad olan La Nina döneminde, Orta Pasifik Okyanusu'nun doğu ekvator kısmındaki deniz yüzeyi sıcaklığında normalden 3–5 °C arasında düşüş meydana gelmektedir. La Nina'nın ortaya çıkması genellikle beş aydan daha uzun sürmektedir.

Pasifik üzerinde bulunan basınç sistemlerine etki eden La Nina, Türkiye üzerinde direkt etki gösteremez fakat Pasifik üzerinde gösterdiği etki dolaylı yoldan Türkiye'yi de etkisi altına alır.