Dondurmalı irmik helvası nasıl yapılır? Dondurmalı irmik helvası tarifi için gerekli malzemeler neler?

Havaların ısınmaya başladığı bu günlerde sofralara serinlik katacak bu tarifimiz tam size göre. Dondurma ve irmik helvasının muhteşem lezzetini bir araya getiren bu tarif damakları çatlatacak. Dondurmalı irmik helvası nasıl yapılır? Dondurmalı irmik helvası tarifi için gerekli malzemeler neler?

Dondurmalı irmik helvası tarifi için gerekli malzemeler

1 paket irmik

200 gram tereyağı

4 su bardağı süt

2 su bardağı toz şeker

80 gram dolmalık fıstık

1 paket vanilya

200 gram kaymaklı dondurma

Dondurmalı irmik helvası nasıl yapılır?

Tereyağını tencereye alın. Fıstıkları ilave edip 1-2 dakika kavurun. Ardından irmiği ilave edin ve kısık ateşte rengi koyulaşıncaya kadar karıştırarak kavurun. Başka tencerede sütü ve toz şekerini birlikte ısıtın. Kavrulan irmiğe sıcak şekerli sütü yavaş yavaş dökün ve ardından hızlıca karıştırın. Üzerine vanilyayı da ekleyip irmik sütü çekinceye kadar karıştırın. Ocağı kapattıktan sonra tencerenin üzerine kağıt havlu koyun ve kapağını kapatın. 10-15 dakika dinlendirdikten sonra helva hazır. Helva biraz soğuduktan sonra kasesinin yarısına irmik helvasını koyun. Üzerine kaşığın tersiyle bastırın. Üzerine dondurma ekleyin. Tekrar üzerine helva ilave edip yine kaşıkla bastırın. Tatlıyı servis tabağına ters çevirip servis yapın. Afiyet olsun.