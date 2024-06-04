Dondurmanın az bilinen yararları ortaya çıktı. Uzmanlar açıkladı

Dondurma, sıcak yaz günlerinin vazgeçilmez tatlısı olarak bilinirken, sağlık üzerindeki olumlu etkileri genellikle göz ardı edilir.

Ancak son yapılan araştırmalar, dondurmanın sadece lezzetli bir atıştırmalık olmadığını, aynı zamanda çeşitli sağlık faydaları sunduğunu ortaya koymakta.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Prof. Dr. Elif Kaya, dondurmanın besin değeri hakkında şunları söyledi:

"Dondurma, karbonhidrat, protein ve yağ içermesinin yanı sıra A, C, D, E ve B grubu vitaminleri de içerir. Ayrıca K vitamini açısından zengindir ve bu vitamin kanın pıhtılaşmasını ve sindirimi destekler."

Araştırmalar, düzenli olarak dondurma tüketen bireylerin diğer diyet yöntemlerine kıyasla daha fazla kilo verdiğini gösteriyor.

Endokrinoloji Uzmanı Dr. Murat Güneş bu konuda, "Dondurmanın içindeki donmuş yağ miktarı düşüktür ve bu nedenle kilo kontrolüne yardımcı olabilir. Ayrıca, içinde bulunan kalsiyum ve fosfor kemik ve diş sağlığına katkıda bulunurken, B vitamini de enerji metabolizmasını destekler" diye ekliyor.

Psikoloji Uzmanı Dr. Seda Özcan ise dondurmanın psikolojik etkilerine dikkat çekiyor:

"Dondurma yediğinizde yüzünüzde bir mutluluk hissi gelir. Bu, dondurmanın damak tadınızı şahlandıran leziz tadından kaynaklanır. Dondurma ayrıca enerji seviyenizi yükseltir ve gün içinde daha dinç olmanızı sağlar."

Fonksiyonel gıdalar üzerine yapılan bir başka çalışmada, dondurmanın probiyotik ve prebiyotikler, peyniraltı suyu, diyet lifler, omega-3 yağ asitleri ve mineral maddelerle zenginleştirilmesi üzerine araştırmalar yapıldığı belirtiliyor.

Gıda Teknolojisi Uzmanı Dr. Ahmet Demir, "Dondurma, fonksiyonel özellikler kazandırılarak sağlık üzerinde daha olumlu etkiler yaratabilir. Örneğin, probiyotik dondurma bağırsak sağlığını desteklerken, antioksidan kapasitesi artırılmış dondurma serbest radikallere karşı koruma sağlayabilir" diyor.

Dondurma sadece lezzetli bir yaz tatlısı değil, aynı zamanda sağlıklı bir yaşam tarzına katkıda bulunabilecek besleyici bir gıda olmasıyla dikkat çekti.

Uzmanlar, dondurmanın faydalarından tam olarak yararlanabilmek için dengeli ve ölçülü tüketilmesi gerektiğini vurguluyorlar.