Dondurucu soğuklar hayatı felç etti! Buzlar insan boyunu aştı

Yurdu soğuk hava dalgası kaplarken, özellikle Doğu Anadolu da soğuklar daha etkileyici seyrediyor. Marmara’nın doğusu, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da etkili olacak yağışlar, buzlanma ve don olaylarıyla birlikte çığ tehlikesi yaratmasından endişeleniyor.

İŞTE BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMUNDA SON DURUMLAR

İstanbul’un kuzeybatısı, Kırklareli’nin doğusu ve Tekirdağ’ın kuzeydoğusunda kar yağışının yerel olarak kuvvetli (5-15 cm) olması bekleniyor. Meteoroloji, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun dik yamaçları için çığ tehlikesine karşı uyardı. Rüzgarın kuzeyli yönlerden esmesi beklenirken, özellikle Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de rüzgarın hızının 40-60 km/saat seviyelerine çıkacağı tahmin ediliyor. Bu durum, ulaşımda aksamalara ve soğuk hava hissinin artmasına yol açabilir.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ancak sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Vatandaşların soğuk hava koşullarına karşı dikkatli olması istendi.

SARI KODLU UYARI YAPILAN ŞEHİRLER

Meteoroloji, 3 şehir için sarı kodlu uyarı yayımladı. Bu şehirlerde kuvvetli kar yağışı, rüzgar ve buzlanma olayları nedeniyle dikkatli olunması gerektiği belirtildi:

İstanbul

Kırklareli

Tekirdağ

MARMARA

Marmara Bölgesi’nde çok bulutlu bir hava hâkim olacak. İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.

Çanakkale °C, 6°C

Çok bulutlu, doğu ilçelerinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı.

Edirne °C, 7°C

Çok bulutlu.

İstanbul °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı.

Sakarya °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı.

EGE

Ege Bölgesi’nde kıyılar parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerde çok bulutlu bir hava bekleniyor. Kütahya çevresinde karla karışık yağmur etkili olacak.

Afyonkarahisar °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu.

Denizli °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu.

İzmir °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu.

Muğla °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu.

AKDENİ̇Z

Akdeniz Bölgesi’nde kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Antalya’nın doğusunda sağanak yağış etkili olacak.

Adana °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu.

Antalya °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, doğusu yağmurlu.

Hatay °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu.

Mersin °C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu.

İÇ ANADOLU

Bölge genelinde çok bulutlu hava etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra pus ve yer yer sis bekleniyor.

Ankara °C, 4°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı.

Eskişehir °C, 3°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı.

Konya °C, 3°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı.

Sivas °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı.

BATI KARADENİ̇Z

Bölgenin genelinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma ve don tehlikesine karşı uyarı yapıldı.

Bolu °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı.

Düzce °C, 7°C

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinde karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde kar yağışı.

Kastamonu °C, 4°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı.

Zonguldak °C, 6°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri karla karışık yağmurlu, iç kesimlerde kar yağışlı.

ORTA VE DOĞU KARADENİ̇Z

Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. İç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı, kıyılarda ise yağmur etkili olacak. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

Amasya °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı.

Artvin °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu.

Samsun °C, 8°C

Çok bulutlu, kıyılarda yağmurlu, yüksek kesimlerde kar yağışlı.

Trabzon °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu.

DOĞU ANADOLU

Bölge genelinde kar yağışı etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı.

Erzurum °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı.

Kars °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu.

Malatya °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı.

Van °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Bölge genelinde yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olacak.

Diyarbakır °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı.

Gaziantep °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yükseklerde kar yağışlı.

Mardin °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur.

Şanlıurfa °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur.

VAN'DAN İLGİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyesi 14 dağcı, karla kaplı 3 bin 204 rakımlı dağa tırmanarak, yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki şelale ve buz sarkıtlarının bulunduğu mağaraya ulaştı.

Burada, sarkıt ve dikitlerin oluştuğu mağarayı ve buz tutan şelaleyi inceleyip fotoğraf çeken dağcılar, ardından inişe geçti.

Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, 3 saatlik zorlu bir tırmanışın ardından buzla kaplı Sütun Şelalesi'ne ulaştıklarını söyledi.

Kar örtüsü sert olduğu için yavaş hareket ettiklerini anlatan Demez, "Erek Dağı'na uzun zamandır tırmanış planımız vardı. Bu planımızı gerçekleştirdik. Oldukça başarılı geçti. Grubun tamamı şelaleye ulaştı. Bu sene tırmanış biraz zor oldu. Şelalenin alt kısımları tamamen donmuştu." diye konuştu.

Latife Buğrul, "Bugün buzul şelalesindeyiz. İlk kez bu şelaleyi görüyorum. Çok güzel bir deneyimdi. Çok güzel bir gün geçirdik." dedi.

Karla kaplı dağa tırmanmanın güzel bir deneyim olduğunu belirten Melek Çene de "Yükseklik korkum var ama yine de tırmanışa katıldım. Çok profesyonel bir ekip. Zorlansam da güvenli bir şekilde tırmanışı tamamladım." ifadelerini kullandı.