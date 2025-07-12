Dondurulmuş gıdaların faydası ortaya çıktı

Yaz aylarında artan sıcaklıklar, gıda güvenliğini tehdit ederken, dondurulmuş gıdalar hem sağlıklı hem de çevre dostu bir çözüm olarak öne çıktı. Besin değerlerini koruyan, gıda israfını azaltan ve su tasarrufu sağlayan bu ürünler, modern mutfakların vazgeçilmezi haline geldi.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzmanlar, dondurulmuş gıdaların sağlık, ekonomi ve çevre açısından sunduğu avantajları doğruladı.

Gıda Mühendisleri, dondurulmuş gıdaların -40°C’de uygulanan şok dondurma (IQF - Individual Quick Freezing) yöntemiyle mikrobiyal faaliyetlerin durdurulduğunu ve besin öğelerinin korunduğunu belirterek, “Bu teknoloji, meyve ve sebzelerin vitamin ve mineral içeriğini uzun süre muhafaza ediyor. Böylece tüketiciler, taze gıdalara eşdeğer besin değeri sunan ürünlere erişiyor” dedi.

GIDA İSRAFINA KARŞI ETKİLİ BİR SİLAH

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’ne (FAO) göre, her yıl dünya genelinde üretilen gıdanın yaklaşık üçte biri, yani 1.3 milyar ton, israf ediliyor. Bu israfın büyük kısmı, özellikle gelişmiş ülkelerde tüketici düzeyinde gerçekleşti.

Dondurulmuş gıdalar, uzun raf ömrü sayesinde bu kaybı önemli ölçüde azaltıyor. Sadece yenilebilir kısımların dondurulması, tüketicilerin yalnızca ihtiyaç duydukları miktarı kullanmalarına olanak tanıyor. Böylece hem mutfak ekonomisine katkı sağlanıyor hem de çöpe giden gıda miktarı azalıyor.

İngiltere Reading Üniversitesi’nden gıda güvenliği uzmanı Prof. Dr. Glenn Gibson, “Dondurulmuş gıdalar, soğuk zincir sayesinde hijyenik koşullarda saklanıyor ve bozulma riskini en aza indiriyor. Bu, özellikle yaz aylarında gıda güvenliği için kritik bir avantaj” dedi.

Gibson, uygun koşullarda saklanan dondurulmuş ürünlerin taze gıdalara kıyasla daha az israfa yol açtığını vurguladı.

SU TASARRUFU VE ÇEVRE DOSTU YAKLAŞIM

Dondurulmuş gıdalar, sadece gıda israfını azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda su tasarrufu sağladı.

Taze gıdaların hazırlanması sırasında harcanan su miktarı, yıkama, ayıklama ve doğrama gibi süreçler nedeniyle oldukça yüksek. Ancak dondurulmuş ürünler, bu işlemlerin fabrika ortamında tamamlanmasıyla evde su tüketimini azaltıyor.

Avrupa Çevre Ajansı’nın (EEA) bir raporuna göre, gıda üretiminde kullanılan suyun yaklaşık %70’i tarım ve işleme süreçlerinden kaynaklandı. Dondurulmuş gıdalar, bu süreçleri optimize ederek su kaynaklarının korunmasına katkıda bulundu.

ABD’deki Cornell Üniversitesi’nden beslenme uzmanı Prof. Dr. David Levitsky, “Dondurulmuş gıdalar, tüketicilere yalnızca kullanılabilir kısımları sunarak su ve enerji tasarrufu sağlıyor. Bu, hem bireysel hem de küresel ölçekte sürdürülebilir bir yaklaşım” dedi.

Levitsky, dondurulmuş ürünlerin özellikle taze gıdaya erişimin sınırlı olduğu bölgelerde önemli bir alternatif olduğunu ekledi.

SAĞLIK VE GÜVENLİK KONUSUNDA BİLİMSEL KANITLAR

Dondurulmuş gıdaların güvenliği, doğru üretim ve saklama koşullarıyla doğrudan ilişkili. Journal of Food Science’ta yayımlanan bir araştırma, IQF yöntemiyle dondurulan sebze ve meyvelerin, taze hallerine kıyasla besin değerlerini %90’dan fazla koruduğunu gösterdi. Bu yöntem, hücre zarına zarar veren büyük buz kristallerinin oluşmasını engelleyerek gıdanın dokusunu ve besin içeriğini koruyor.

Uzmanlar, tüketicilerin güvenilir markaları tercih etmesi ve ambalajı hasarlı veya buzla kaplı ürünlerden kaçınması gerektiğini vurguladı.

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) de dondurulmuş gıdaların, uygun koşullarda üretildiğinde ve saklandığında, sağlık açısından güvenli olduğunu onayladı. Ancak, bazı işlenmiş dondurulmuş ürünlerdeki katkı maddeleri konusunda dikkatli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.

Örneğin, hazır dondurmalarda kullanılan renklendiriciler gibi maddeler, çocuklarda dikkat eksikliği ve alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor. Bu nedenle, etiket okuma alışkanlığı kritik önem taşıyor.

PRATİKLİK VE EKONOMİK AVANTAJLAR

Dondurulmuş gıdalar, zamanı kısıtlı tüketiciler için de ideal bir çözüm sundu. Hazır kesilmiş ve ayıklanmış ürünler, yemek hazırlık süresini kısaltarak mutfakta pratiklik sağladı. Ayrıca, uzun raf ömrü sayesinde tüketiciler sadece ihtiyaç duydukları kadarını kullanarak maliyet avantajı elde ediyor.

Uzmanlar, “Dondurulmuş gıdalar, ekonomik erişimi mümkün kılan çok yönlü bir fayda sunuyor. Tüketiciler, hem zamandan hem de paradan tasarruf ediyor” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK İÇİN DONDURULMUŞ GIDALAR

Dondurulmuş gıdalar, gıda güvenliği, israfın azaltılması ve su tasarrufu gibi konularda sunduğu avantajlarla modern dünyanın ihtiyaçlarına yanıt verdi.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, bu ürünlerin sağlık, çevre ve ekonomi açısından vazgeçilmez bir rol oynadığını kanıtladı. Ancak, tüketicilerin bilinçli seçimler yaparak güvenilir markaları tercih etmesi ve saklama koşullarına dikkat etmesi gerekiyor.

Yaz sıcağında hem sağlıklı hem de sürdürülebilir bir beslenme için dondurulmuş gıdalar, mutfakların gizli kahramanları olmaya devam ediyor.