Döner dürüm kostümü açık artırmaya çıktı. Bakın ne kadara satıldı

Kanada'da alüminyum folyoya sarılı dürüm kostümü yaklaşık 12 bin dolara (16 bin Kanada doları) satıldı.

Döner dürüm kostümü açık artırmaya çıktı. Bakın ne kadara satıldı

Kostümün ilanı Alberta eyaletinin açık artırma sitesine konulduğunda büyük ilgi gördü. Hiç kullanılmamış 142 santimetre kostüm için, döner restoranları arasında fiyat artırma savaşı başladı.

Sonunda açık artırmayı eyaletteki bir döner zinciri kazandı.

Yunan usulü döner Gyro'yu 1970'lerde Kanada'ya getiren göçmen Peter Gamoulakos, sarımsaklı yoğurt ve kuzu etinin yerel damak tadıyla uyumlu olmadığını fark etti. Bu yüzden sandviçe biraz daha tatlı bir dokunuş yaptı.

Kanada'da döner, Lübnan pidesi içine sütlü, sirkeli ve şekerli bir sosla kaplanmış baharatlı dana eti konularak hazırlanıyor. Genellikle üstünde sarımsak, domates veya soğan oluyor.

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Kaynak: BBC

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