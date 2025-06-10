Döner keyfi kâbusa döndü! Polis, silahı ateşleyenin peşinde

Düzenleme: Kaynak: DHA
Döner keyfi kâbusa döndü! Polis, silahı ateşleyenin peşinde

Adana’da cadde üzerinde bir dürümcüye yemek yemeye giden Ahmet Malgir, ölüm kalım savaşı veriyor. Döner yemek için sipariş veren Malgir, başına nereden geldiği belli olmayan mermi isabet etti.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Seyhan ilçesinde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir dönercide dürüm yiyen Ahmet Malgir, bir anda yere yığıldı.

İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Başından kan sızan Malgir, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada başına kurşun isabet ettiği belirlenen Malgir, ameliyata alındı. Ahmet Malgir'in hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Polis tarafından yapılan ilk incelemede, kurşunun dönerci dükkanını tavanından içeri düştüğü belirlendi. Silahı ateşleyen kişinin bulunması için soruşturma başlatıldı.

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