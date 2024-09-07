Döner ustalığından Türkiye şampiyonluğuna

38 yaşındaki sporcu, Türkiye Şampiyonu olarak sahneye çıktı ve milli takıma seçildi. Akbaş, döner ustalığından vücut geliştirme sporuna uzanan hikayesiyle tüm Türkiye'ye ilham kaynağı oldu ve hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu dile getirdi.

LOKANTADAN ŞAMPİYONLUK SAHNELERİNE UZANAN BİR YOLCULUK

Erdal Akbaş’ın spor kariyeri, 2010 yılında İstanbul’da bir döner ustası olarak çalıştığı dönemde başladı. O dönemde tanıştığı bir vücut geliştirme ustasının teşvikiyle spora adım atan Akbaş, o günden bugüne disiplinli bir şekilde çalışmaya devam etti. 42-43 kilo civarında olan Akbaş, o dönemde aldığı spor tavsiyesini bir dönüm noktası olarak görüyor ve sporun hayatını nasıl değiştirdiğini şöyle anlatıyor:

"Ben, 2010'da İstanbul'da dönerciyken bir tane sporcu ustamız geldi. Büyük bir üstat geldi. Ben o zamanlar 42-43 kiloydum. Bana dedi ki 'bu zayıflık ne, spora başla'. Ben de onun yönlendirmesiyle spora başladım. Bir daha da sporu bırakamadım. Bağımlı oldum."

Spor hayatı boyunca birçok zorlukla karşılaşan Akbaş, iki kez Türkiye Vücut Geliştirme Yarışması’na katıldığını ancak ilk denemelerinde iyi dereceler elde edemediğini belirtti. Ancak kendine ve çevresine olan inancı, onu her seferinde daha da güçlendirdi:

"İki kez Türkiye vücut geliştirme yarışmasına girdim. İkisinde de iyi derece yapamadım. Ama en son kendime inandım, sevdiklerime inandım. Salonlarda antrenmanlarımı yaptım. Arkadaşlarımın desteği de çok oldu. Onların sayesinde buralara kadar geldim."

Bu yıl Türkiye Şampiyonu olan Erdal Akbaş, gözyaşlarıyla sahnede isminin okunduğunu duymanın sevincini yaşadı. Şimdi ise sırada dünya şampiyonluğu var. Büyük bir kararlılık ve inançla dünya şampiyonası hazırlıklarına başlayan Akbaş, bu kez sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın dikkatini çekmek istiyor. Dünya şampiyonu olduktan sonra kazanacağı kupayı ise anlamlı bir jestle Filistin'deki yetimlere, kadınlara ve çocuklara armağan edeceğini belirtiyor.

"Dünya şampiyonu olduktan sonra hem Türkiye kupasını hem de dünya şampiyonluğu kupasını Filistin'deki yetimlere, kadınlara ve çocuklara armağan edeceğim."

Türkiye şampiyonu olduktan sonra memleketi Şanlıurfa’ya dönen Erdal Akbaş, GAP Havalimanı’nda ailesi, yakınları ve arkadaşları tarafından coşkuyla karşılandı. Kupa ve madalyalarıyla memleketine dönmek, Akbaş için hem duygusal hem de gurur verici bir andı.