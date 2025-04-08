Dönerdeki ölümcül hata ortaya çıktı! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

Tavuk döner, lezzeti ve uygun fiyatıyla sofraların vazgeçilmezi olsa da, yanlış uygulamalar bu popüler yemeği bir sağlık tehdidine dönüştürdü.

Pişmiş tavuk dönerin üzerine çiğ tavuk eklenmesi, uzmanlara göre ciddi gıda zehirlenmelerine ve hatta ölüme yol açabilecek bir risk taşıdı.

Son dönemde Türkiye’de artan zehirlenme vakaları, bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzmanların uyarılarıyla birleşince, gıda güvenliği yeniden gündeme oturdu.

İşte çiğ tavuk tehlikesinin ardındaki gerçekler ve uzman görüşleri...

ÖLÜMCÜL BAKTERİLER: SALMONELLA VE DAHA FAZLASI

Pişmiş dönerin üzerine çiğ tavuk takılması, Salmonella ve Campylobacter gibi bakterilerin hızla yayılmasına zemin hazırladı.

The Lancet Infectious Diseases’ta yayımlanan bir çalışma, çiğ tavuğun 5°C üzerindeki sıcaklıklarda 2 saatten fazla bekletildiğinde bakteri üremesinin %300 arttığını gösterdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, her yıl 94 milyon Salmonella vakası görülüyor ve bunların %85’i gıda kaynaklı; 155 bin kişi ise bu nedenle hayatını kaybetti.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden mikrobiyolog Dr. Cynthia Sears, "Çiğ tavuk, pişmiş etle temas ettiğinde çapraz bulaşma kaçınılmaz. Bu, özellikle bağışıklığı zayıf bireylerde ölümcül enfeksiyonlara yol açabilir" uyarısında bulundu.

RİSK GRUPLARI VE ÖLÜMCÜL SONUÇLAR

Clinical Microbiology Reviews’de yer alan bir analiz, Salmonella enfeksiyonlarının bağışıklığı düşük kişilerde septisemi (kan zehirlenmesi) riskini %25 artırdığını gösterdi.

İngiltere’deki Imperial College London’dan Prof. Wendy Garrett, "Bu tür hatalar, basit bir mide rahatsızlığından çok daha öteye giderek organ yetmezliğine yol açabilir" dedi.

GIDA GÜVENLİĞİ İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Uzmanlar, bu ölümcül uygulamanın önüne geçmek için hem tüketicilere hem de işletmelere sorumluluk düşündürdü.

Food Safety Magazine’de yayımlanan bir makale, tavuk etinin soğuk zincirde saklanması ve pişirme sırasında 75°C’lik iç sıcaklığa ulaşmasının kritik olduğunu vurguladı.

Dr. Sears, "Tüketiciler, döner aldıkları yerin hijyen koşullarını sorgulamalı. İşletmeler ise çiğ ve pişmiş etin ayrımına kesinlikle dikkat etmeli" önerisinde bulundu.

TABAĞINIZDAKİ TEHLİKE

Pişmiş tavuk dönerin üzerine çiğ tavuk eklenmesi, lezzet arayışını ölümcül bir riske dönüştürdü.

Bilimsel veriler ve uzman görüşleri, bu uygulamanın yalnızca bir hata değil, ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu kanıtladı.