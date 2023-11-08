Döneri beğenmeyip hesap ödemeyen kaymakama soruşturma

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, restoranda yediği döner ve tatlıyı beğenmeyip, hesap ödemeden işletmeden ayrılan Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral hakkında, İçişleri Bakanlığı'nca soruşturma başlatıldı. Restorandaki o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

KAYNAK: DHA
Döneri beğenmeyip hesap ödemeyen kaymakama soruşturma

Olay, 6 Kasım'da, öğle saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi.

Yanındaki 2 misafiriyle restorana giden Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral, garsona döner, ardından da sütlaç siparişi verdi.

Misafirleriyle birlikte dönerleri, ardından da tatlı yiyerek çay içen Kaymakam Meral, masadan kalkarak kasaya yöneldi.

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Kasada duran işletme sahibi Ferhat Kodat'a döner ve tatlıyı beğenmediğini söyleyen Kaymakam Meral, hesap ödemeden restorandan ayrıldı.

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Restoranda yaşanan bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İçişleri Bakanlığı, yaşananlara ilişkin sosyal medyadan yapılan tepki paylaşımları üzerine harekete geçerek, soruşturma başlattı.

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Artvin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün medyada yer alan konu ile ilgili Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral hakkında İçişleri Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatıldı" denildi.

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