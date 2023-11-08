Döneri beğenmeyip hesap ödemeyen kaymakama soruşturma

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, restoranda yediği döner ve tatlıyı beğenmeyip, hesap ödemeden işletmeden ayrılan Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral hakkında, İçişleri Bakanlığı'nca soruşturma başlatıldı. Restorandaki o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.